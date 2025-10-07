快訊

卓榮泰：救災時造謠滿足個人政治傾向 司法單位應主動偵辦

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天在立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰今天在立法院備詢。記者余承翰／攝影

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，對於花蓮洪災，在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦，這是維護工作人員的尊嚴與救災工作順利進行。

行政院長卓榮泰今率內閣部會首長赴立院進行施政總質詢，民進黨立委陳培瑜質詢時表示，「災防法」當中提及，救災時造謠是有相關罰則的，關於抹黑所有在第一線努力的中央部會言論，拜託行政院態度要更堅定，何努力闢謠讓地方民眾看見中央政府努力，如何積極協助無能、沒有效率的花蓮縣政府。

卓榮泰回應，造謠不僅傷害個人，最嚴重是會傷害到整個救災工作，請國人看到所有訊息要查證，也不要做不正當傳播，在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦。

陳培瑜指出，花蓮靜災現場混亂，中央前進協調所要如何繼續支持花蓮鄉親？卓榮泰表示，前進協調所，行政院政委季連成進駐後，已經要求花蓮縣政府前進指揮所和中央的前進協調所，合併舉行記者會，連這麼簡單的工作，一開始都沒辦法做到，令他覺得相當不可思議。

卓榮泰指出，相信從中央到地方，大家都想把救災工作做好，有些做不好的就來檢討，而不是做不好就把責任往別人、中央身上推，這完全對未來救災工作起不了好的作用。

卓揆說，前進協調所目前最主要工作，是災損賠償以及復原工作，究責工作會擺在最後。

相關新聞

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人親發聲：那一刻付出辛勞都值得了！

花蓮光復鄉災後復原進行中，近日Threads上瘋傳一段溫馨影片，一名小女孩在看到國軍救援隊伍經過時揮手致意，沒想到一位國軍官兵將自己的帽子送給她，並親手替她戴上，「摸頭殺」畫面曝光後引起網友熱議，直呼「太帥了」。

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

花蓮光復鄉洪災，中央開始發放慰助金，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其...

藍委嘆救災無能 卓榮泰嗆：你不是難過災民生命 是你的政治生命

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、林倩綺聯合質詢。就花蓮洪災災後重建，卓榮泰表示，要成立...

影／台中急診醫赴花蓮救災 家屬焦急身影更堅定他投入救援信念

花蓮光復鄉堰塞湖洪災，台中光田醫院急診部高正國醫師自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師，為救災人員與受困居民提供即時...

