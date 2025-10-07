卓榮泰：救災時造謠滿足個人政治傾向 司法單位應主動偵辦

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，對於花蓮洪災，在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦，這是維護工作人員的尊嚴與救災工作順利進行。

行政院長卓榮泰今率內閣部會首長赴立院進行施政總質詢，民進黨立委陳培瑜質詢時表示，「災防法」當中提及，救災時造謠是有相關罰則的，關於抹黑所有在第一線努力的中央部會言論，拜託行政院態度要更堅定，何努力闢謠讓地方民眾看見中央政府努力，如何積極協助無能、沒有效率的花蓮縣政府。

卓榮泰回應，造謠不僅傷害個人，最嚴重是會傷害到整個救災工作，請國人看到所有訊息要查證，也不要做不正當傳播，在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦。

陳培瑜指出，花蓮靜災現場混亂，中央前進協調所要如何繼續支持花蓮鄉親？卓榮泰表示，前進協調所，行政院政委季連成進駐後，已經要求花蓮縣政府前進指揮所和中央的前進協調所，合併舉行記者會，連這麼簡單的工作，一開始都沒辦法做到，令他覺得相當不可思議。

卓榮泰指出，相信從中央到地方，大家都想把救災工作做好，有些做不好的就來檢討，而不是做不好就把責任往別人、中央身上推，這完全對未來救災工作起不了好的作用。

卓揆說，前進協調所目前最主要工作，是災損賠償以及復原工作，究責工作會擺在最後。

