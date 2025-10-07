快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

影／挖土機超人敗血症離世 賴清德總統：救災志工一定要平安返家

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導
賴清德總統今天赴新竹出席「國家太空中心福衛八號齊柏林衛星起運典禮」，在會前主動就林鴻森殉職一事發表談話。他表示得知林老闆不幸離世的消息後，內心非常難過。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天赴新竹出席「國家太空中心福衛八號齊柏林衛星起運典禮」，在會前主動就林鴻森殉職一事發表談話。他表示得知林老闆不幸離世的消息後，內心非常難過。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，桃園一名怪手行老闆林鴻森日前投入第一線救災，不幸因傷口感染引發敗血性休克，最終不治身亡。對此賴清德總統今天上午表達哀悼與感謝，讚揚林老闆展現無私大愛，並呼籲所有救災人員務必注意安全、平安返家。

賴清德總統今天赴新竹出席「國家太空中心福衛八號齊柏林衛星啟運典禮」，在會前主動就林鴻森殉職一事發表談話。他表示得知林老闆不幸離世的消息後，內心非常難過。賴清德總統指出，林鴻森來自桃園，災後隔日即帶著姪子，自備兩台小山貓與貨車趕赴花蓮參與救災，連續八天未曾離開現場。即便中途左腳受刺傷導致感染，仍堅持留守，最終因敗血症病逝。

賴清德表示他要代表國家，感謝林老闆的熱心與大愛，也向他的家屬表達最深的哀悼與慰問，也呼籲所有第一線投入救災的志工與民眾，不僅要有愛心，更要確保自身安全，讓家人能安心等待歸來。強調目前災區已設有醫療志工與完備的醫護資源，鼓勵有需要者儘速尋求協助。最後賴清德總統感謝所有投入災區的志工，「全國超過十幾萬名志工超人持續奮戰，國人都看在眼裡，衷心感謝你們，謝謝你們。」

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

挖土機超人花蓮救災過世 總統：代表國家感謝其大愛精神

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」 今起運赴美　

行政院前院長張俊雄11日告別式 賴清德將頒褒揚令

相關新聞

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人親發聲：那一刻付出辛勞都值得了！

花蓮光復鄉災後復原進行中，近日Threads上瘋傳一段溫馨影片，一名小女孩在看到國軍救援隊伍經過時揮手致意，沒想到一位國軍官兵將自己的帽子送給她，並親手替她戴上，「摸頭殺」畫面曝光後引起網友熱議，直呼「太帥了」。

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

卓榮泰：救災時造謠滿足個人政治傾向 司法單位應主動偵辦

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，對於花蓮洪災，在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦，這...

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

花蓮光復鄉洪災，中央開始發放慰助金，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其...

藍委嘆救災無能 卓榮泰嗆：你不是難過災民生命 是你的政治生命

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、林倩綺聯合質詢。就花蓮洪災災後重建，卓榮泰表示，要成立...

影／台中急診醫赴花蓮救災 家屬焦急身影更堅定他投入救援信念

花蓮光復鄉堰塞湖洪災，台中光田醫院急診部高正國醫師自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師，為救災人員與受困居民提供即時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。