影／挖土機超人敗血症離世 賴清德總統：救災志工一定要平安返家
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，桃園一名怪手行老闆林鴻森日前投入第一線救災，不幸因傷口感染引發敗血性休克，最終不治身亡。對此賴清德總統今天上午表達哀悼與感謝，讚揚林老闆展現無私大愛，並呼籲所有救災人員務必注意安全、平安返家。
賴清德總統今天赴新竹出席「國家太空中心福衛八號齊柏林衛星啟運典禮」，在會前主動就林鴻森殉職一事發表談話。他表示得知林老闆不幸離世的消息後，內心非常難過。賴清德總統指出，林鴻森來自桃園，災後隔日即帶著姪子，自備兩台小山貓與貨車趕赴花蓮參與救災，連續八天未曾離開現場。即便中途左腳受刺傷導致感染，仍堅持留守，最終因敗血症病逝。
賴清德表示他要代表國家，感謝林老闆的熱心與大愛，也向他的家屬表達最深的哀悼與慰問，也呼籲所有第一線投入救災的志工與民眾，不僅要有愛心，更要確保自身安全，讓家人能安心等待歸來。強調目前災區已設有醫療志工與完備的醫護資源，鼓勵有需要者儘速尋求協助。最後賴清德總統感謝所有投入災區的志工，「全國超過十幾萬名志工超人持續奮戰，國人都看在眼裡，衷心感謝你們，謝謝你們。」
