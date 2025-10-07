藍委嘆救災無能 卓榮泰嗆：你不是難過災民生命 是你的政治生命

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢。就花蓮洪災災後重建，卓榮泰表示，要成立東部國土專案小組，至於淤泥要如何去化再利用，也要成立一個專案小組。記者余承翰／攝影
立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁翁曉玲林倩綺聯合質詢。就花蓮洪災災後重建，卓榮泰表示，要成立東部國土專案小組，這才重要，淤泥要如何去化再利用，也要成立一個專案小組。傅說，應積極推動成立防災總署，必須提出事權統一的專責單位。

立法院今邀卓榮泰及內閣備詢。傅崐萁等為今日首位質詢。傅崐萁問，莫拉克風災，誰主責救災？卓榮泰表示，從莫拉克到現在，強化了多少中央救災機制，救災當然是政府要全力救災，中央、地方合作才能全力救災，如果颱風來就是內政部，水災就是經濟部，中央應變中心也是這樣成立的。

傅崐萁接著說，內政部長劉世芳災後第7天才去，看看馬政府怎麼做。卓榮泰表示，看看高雄怎麼做，花蓮怎麼做，高雄每次撤離人數都很精準。傅說，他真的很難過有這種院長。國民黨立委翁曉玲一旁說，難過卓揆無能。卓揆嗆，「你在難過什麼，你不是難過災民的生命，你是難過你的政治生命」。傅提到，有志工協助救災，傷口感染過世，沒有中央政府嗎？卓揆又嗆，「有，沒有地方政府，沒有花蓮縣政府，預防性撤離是地方政府執行，現在全國都在救災，中央政府沒有救災嗎？

卓榮泰、傅崐萁又就災後清溝發生口角，傅說，清溝有30公里，主責單位是行政院，這是危險工作，卻不用專業來做清溝危險工作。卓揆嗆，是要接管花蓮縣政府嗎，所以傅是正式提出中央政府來接管？

傅崐萁提到救災過程，網上出現許多不實謠言，問查辦幾件？卓榮泰表示，有不實消息都要查辦，哪件不實謠言請來檢舉，司法機關、檢調單位會主動發現不法 。傅追問，堰塞湖再來如何處理？卓揆說，目前觀測水位，三道堤防加強，從兩周到年底，到明年4月汛期前，組成三道防線。

傅崐萁說有災民希望「離災留鄉」，卓榮泰表示，了解89戶的災民希望離災不離鄉，但如果再一次評估確定，是要跟災民好好溝通，甚至在佛祖街如果更多，要不要做個選擇，否則未來的危險還是存在，共同來努力這事。

傅崐萁表示，莫拉克風災重建委員會的召集人都是行政院長，副召集人都是副院長，相信卓榮泰是當然的召集人。卓揆說，要成立東部國土專案小組，這才重要，淤泥要如何去化再利用，也要成立一個專案小組，必須一個一個來。傅說，應積極推動成立防災總署，必須提出事權統一的專責單位。卓揆表示，會請行政院政務委員陳金德規畫。

翁曉玲批，行政院都在推卸責任，八掌溪事件時，時任行政院長游錫堃下台；八八風災時，時任行政院長劉兆玄下台；光復鄉洪災，卓榮泰還有臉站在台上嗎？卓揆表示，行政院從來沒有推卸責任，只有聽到地方政府權限不清不楚而已，質詢可以質疑，但不能昧於事實。卓揆和翁又爆交鋒，卓揆嗆翁，「你的憲法知識常常一知半解」，翁回「我一知半解，你根本是沒讀書。」

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰 傅崐萁 翁曉玲 林倩綺

