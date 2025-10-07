影／台中急診醫赴花蓮救災 家屬焦急身影更堅定他投入救援信念

花蓮光復鄉堰塞湖洪災，台中光田醫院急診部高正國醫師自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師，為救災人員與受困居民提供即時急救與健康照護；他說在佛祖街，看到一名家屬哽咽描述母親被洪水沖走過程，無力與心碎烙印他心中；他看著家屬焦急等待身影，更堅定自己投入救援的信念。

高正國醫師長年參與消防與緊急救護體系，從平時的演練、流程修訂，到災難現場的實戰支援皆積極投入。他常說，災害現場，每一秒都關鍵，能多盡一分專業，就多救一個生命。

這次抵達光復鄉，看到洪水淹沒街道、屋舍傾倒，許多長者與孩童受困，仍與隊員在泥濘中往返，分秒必爭。他回憶，在佛祖街區，一名家屬哽咽描述母親被洪水沖走過程，無力與心碎深深烙印在他心中。看著家屬焦急等待、卻無法靠近被困親人的身影，他更堅定繼續投入救援的信念。他說，那一刻沒有時間恐懼，只想著如何讓更多人平安離開。

在災區的每一天，高正國與特搜隊並肩作戰，協助處理創傷與突發狀況。他說惡劣的環境與有限的物資，讓每一次任務都像是在與時間賽跑。

光田綜合醫院表示，高正國醫師的行動正是「韌性醫療」的最佳實踐。醫療不僅止於院內診療，更應在災難來臨時成為社會最堅實的防線。 台中光田綜合醫院急診部高正國醫師自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師。圖／光田醫院提供

