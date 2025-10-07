傅崐萁批中央未擬洪災撤離計畫 卓榮泰：難怪災民覺得地方政府不存在

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、林倩綺聯合質詢，傅關心花蓮堰塞湖溢流問題，質詢過程與卓揆產生火藥味。傅質疑中央未擬出撤離計畫，導致地方撤離不及。卓揆表示，地方政府要負責疏散計畫。二人數度高分貝對話，卓揆嗆傅，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命」。

立法院今邀卓榮泰及內閣備詢。傅崐萁等為今日首位質詢，關心花蓮堰塞湖所釀洪災。卓榮泰說，他手上有份資料，從事件開始，偵測堰塞湖，做了無數次會議，當中多次提醒要撤離，要最高安全標準，9月21、22、23日特別是923邀請傅崐萁到應變中心。

傅崐萁引用「農業部土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定」，當中內容顯示「由農業部、原民會、國防部、經濟部、交通部、衛福部及內政部輔導地方政府選定疏散路線與避難收容處所」，他質疑何時討論過，計畫在哪？卓榮泰表示，8月12日有過一次規模比較小的疏散動作，8月19日要求地方政府提出疏散計畫，地方政府在跟總統視訊會議，由副縣長說已完成疏散，沒有嗎？

傅崐萁質疑卓榮泰搞不清楚狀況。卓揆回應，8月19日之後就要求地方提出；卓揆後又改口「8月12日就要求地方政府提出疏散計畫」，9月22日副縣長跟總統視訊說已經完成疏散，人數也是對的，沒有疏散嗎？地方政府要負責疏散計畫，「我們追究責任，不是撇清責任，共同追究是誰的責任」，地方政府要負責疏散計畫，中央要求地方，輔導地方政府提出疏散計畫，意思就是地方要提出。

傅崐萁進一步質疑，根本沒有跟地方政府開過會。農業部長陳駿季說，有4次跟地方政府，也有跟地方做宣導。傅追問，9月17日農業部要撤離多少人？陳回，45人，那時還沒有「樺加沙」颱風。傅再問，8月12日撤離多少人？陳說，嚴格來講，人數是地方政府統計，他們是劃疏離避離的區域以後的點，有180戶600人。卓榮泰回傅，「你這樣『竹竿裝菜刀』，8月12日沒有樺加沙颱風，颱風來了後當然提高標準，這有什麼錯？」陳補充，堰塞湖風險是動態調整。

傅崐萁問，8600人何時通知撤離？陳駿季表示，921晚上6時應變中心開完會後，公文給地方政府。傅說，921晚上6時是還在發黃色警戒「勸離」。陳說，那是兩件事情，應變中心成立以後，是用應變中心的指令為準。

傅崐萁表示，紅色警戒是9月22日上午7時，9月21日還是黃色警戒勸離，強制撤離是9月22日上午10時。他問內政部長劉世芳，9月22日決定要撤8600人，請問撤離計畫書、標準作業程序在哪裡？劉回，應變中心成立後，包括馬太鞍溪的所有狀況，都跟花蓮縣政府保持密切的溝通跟聯繫，要不要撤離的計畫，從副縣長開始到縣政府各個團隊的成員都非常清楚。傅突然說，計畫在哪，陳駿季忙著大罷免；陳這時不滿反嗆，「你不要隨便講喔，我哪裡忙著大罷免？」

傅崐萁繼續質疑未通知地方政府撤離，執行上也未與地方合作等，卓榮泰說，如果沒有做的話，9月22日早上8時光復鄉民政科邱先生為何會說下午1時開始撤離，入夜前可以撤離完畢？傅進一步質疑，當地兩個開口堤補強為何沒做到？卓揆說，開口堤是要讓內水出去，上游下來的水進來，內水要出去的，去堤防看過嗎？經濟部長龔明鑫說，開口堤的設計是100年可以防洪的標準，以這樣的水量跟泥沙，不只是從這兩個地方，是從很多地方都淹。卓揆嗆傅，「你只想聽你想聽的答案，對部長答覆不尊重」。

傅崐萁說，8月11日決議發海嘯警告，農業部為何不執行，923發了嗎？紅色警戒因應作為是什麼？卓榮泰說，紅色警戒就是最高要求，如果沒有要求撤離，為何各鄉公所會來提報撤離時間，不應該在這裡問部長，不應該把災民對傅的氣發在部長身上。

傅崐萁又問，洪峰120分鐘，從潰壩到馬太鞍溪橋斷掉，是否知道隔多久？卓榮泰表示，早上接近中午時，大概1個鐘頭多左右；傅說，40分鐘，卻寫120分鐘，中央沒有疏散計畫、收容所整備計畫，這就是人禍；卓揆表示，撤離的執行當然是地方政府，中央部會是輔導地方政府擬定撤離計畫；傅說，他問的問題很簡單；卓揆不甘示弱表示，他答的也很清楚，撤離計畫是地方政府要擬定，中央有辦法去到每個鄉指揮所有人撤離嗎，為何有個村的村長說完全撤離，是撤與不撤的問題。

卓榮泰表示，上游、下游中央有管，該撤離的不撤離，該清除的不清除，難怪全國公民跟當地災民都覺得地方政府不存在。傅崐萁跟卓揆爆口角，卓揆說「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命」，傅反問這叫救災嗎，卓揆回「全部政府沒有投入嗎？國軍沒有投入嗎？協調所沒有投入嗎？你剛剛叫的不都在救災？前進協調所主責救災，經濟部到政委在主責救災，我們是因為地方政府效率太慢，所以全部投入。」 國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做。記者余承翰／攝影

