快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

花蓮洪患志工受傷感染病逝 中央前進協調所哀悼

中央社／ 花蓮7日電

家住桃園市的挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災期間，因腳部刺傷後感染引發敗血症，昨晚病逝。中央災害應變中心前進協調所今天舉行記者會時，全體表達哀悼。

中央災害應變中心前進協調所總指揮季連成在記者會中表示，衛福部今天將前往志工家中，致贈新台幣20萬元慰問金，感謝志工的大愛付出。

季連成指出，志工林鴻森腳被不明物體受傷 經醫院轉送台北長庚醫院治療，但不幸過世，全體前進指揮所人員感到萬分哀悼，責請衛福部次長前往志工家中，致贈慰問金20萬元，出殯時，副總統也會前往表達謝意及慰勉。

季連成特別提醒，大家在災區工作時特別注意安全，包括地面安全及天氣炎熱注意身體，目前在各重要入口都安排救護車，天氣炎熱，志工容易有中暑情形，衛福部及縣衛生局巡迴醫療站，整合醫療志工，提供最大的醫療服務。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

季連成：請花蓮縣府完成地方撤離計畫

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮

相關新聞

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人親發聲：那一刻付出辛勞都值得了！

花蓮光復鄉災後復原進行中，近日Threads上瘋傳一段溫馨影片，一名小女孩在看到國軍救援隊伍經過時揮手致意，沒想到一位國軍官兵將自己的帽子送給她，並親手替她戴上，「摸頭殺」畫面曝光後引起網友熱議，直呼「太帥了」。

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

卓榮泰：救災時造謠滿足個人政治傾向 司法單位應主動偵辦

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，對於花蓮洪災，在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦，這...

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

花蓮光復鄉洪災，中央開始發放慰助金，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其...

藍委嘆救災無能 卓榮泰嗆：你不是難過災民生命 是你的政治生命

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、林倩綺聯合質詢。就花蓮洪災災後重建，卓榮泰表示，要成立...

影／台中急診醫赴花蓮救災 家屬焦急身影更堅定他投入救援信念

花蓮光復鄉堰塞湖洪災，台中光田醫院急診部高正國醫師自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師，為救災人員與受困居民提供即時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。