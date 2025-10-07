花蓮洪患志工受傷感染病逝 中央前進協調所哀悼

家住桃園市的挖土機行老闆林鴻森赴花蓮救災期間，因腳部刺傷後感染引發敗血症，昨晚病逝。中央災害應變中心前進協調所今天舉行記者會時，全體表達哀悼。

中央災害應變中心前進協調所總指揮季連成在記者會中表示，衛福部今天將前往志工家中，致贈新台幣20萬元慰問金，感謝志工的大愛付出。

季連成指出，志工林鴻森腳被不明物體受傷 經醫院轉送台北長庚醫院治療，但不幸過世，全體前進指揮所人員感到萬分哀悼，責請衛福部次長前往志工家中，致贈慰問金20萬元，出殯時，副總統也會前往表達謝意及慰勉。

季連成特別提醒，大家在災區工作時特別注意安全，包括地面安全及天氣炎熱注意身體，目前在各重要入口都安排救護車，天氣炎熱，志工容易有中暑情形，衛福部及縣衛生局巡迴醫療站，整合醫療志工，提供最大的醫療服務。

商品推薦