快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

聽新聞
0:00 / 0:00

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人親發聲：那一刻付出辛勞都值得了！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國軍弟兄送帽給小女孩，影片流出讓大批網友相當暖心。圖擷自Threads／hsiu_0323
一名國軍弟兄送帽給小女孩，影片流出讓大批網友相當暖心。圖擷自Threads／hsiu_0323

花蓮光復鄉災後復原進行中，近日Threads上瘋傳一段溫馨影片，一名小女孩在看到國軍救援隊伍經過時揮手致意，沒想到一位國軍官兵將自己的帽子送給她，並親手替她戴上，「摸頭殺」畫面曝光後引起網友熱議，直呼「太帥了」。

影片中，國軍弟兄的隊伍行經光復鄉街道，一名小女孩站在路邊向國軍擊掌致意，表達感謝。有位官兵經過小女孩時，將自己的叢林帽戴到女孩頭上，隨後還摸摸小女孩的頭，溫暖舉動讓網友深受感動。

影片流出後，不但釣出這名國軍的老婆在底下留言放閃，當事人也在Threads發文回應解釋，那頂帽子是自己自費購入的登山用叢林帽，並非公發品。他說：「當天部隊起床時公發的叢林帽在腰包裡，我以為沒帶，就拿了原本自己的登山帽。後來在災區工作完休息時才發現公發帽子在腰包，因此決定把自己的帽子送給小女孩。」

這名國軍弟兄也補充，「小女孩在每日必經之路上常常和我們擊掌說謝謝，一直鼓勵我們國軍，那一刻付出辛勞都值得了！」「我的責任就是盡快讓光復鄉居民能趕快恢復正常生活，也非常感謝家人一直打電話來關心我身體狀況。」

網友看了紛紛被暖到，「你給她那頂帽子，好像當年紅髮給魯夫帽子的那一幕，謝謝你給她一個很棒的回憶」、「最帥國軍男主在這邊，幫高調！然後，還是謝謝你們的付出，國家有你們真好！」、「我以前當兵都自購好幾頂帽子了，這根本小事一樁」、「看到你幫小女孩戴叢林帽時很感動，這會不會在她年幼的心裡冒芽出以後我也要當軍人，保家衛國」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

堰塞湖 馬太鞍溪 國軍 光復鄉

延伸閱讀

光復鄉滿滿超人救災…幫不上忙怎麼辦？醫師中肯建議「3不」別添亂

灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

彰化小學生發起「卡片超人行動」 300張手寫祝福卡送暖光復鄉學子

相關新聞

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人親發聲：那一刻付出辛勞都值得了！

花蓮光復鄉災後復原進行中，近日Threads上瘋傳一段溫馨影片，一名小女孩在看到國軍救援隊伍經過時揮手致意，沒想到一位國軍官兵將自己的帽子送給她，並親手替她戴上，「摸頭殺」畫面曝光後引起網友熱議，直呼「太帥了」。

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

卓榮泰：救災時造謠滿足個人政治傾向 司法單位應主動偵辦

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，對於花蓮洪災，在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦，這...

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

花蓮光復鄉洪災，中央開始發放慰助金，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其...

藍委嘆救災無能 卓榮泰嗆：你不是難過災民生命 是你的政治生命

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、林倩綺聯合質詢。就花蓮洪災災後重建，卓榮泰表示，要成立...

影／台中急診醫赴花蓮救災 家屬焦急身影更堅定他投入救援信念

花蓮光復鄉堰塞湖洪災，台中光田醫院急診部高正國醫師自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師，為救災人員與受困居民提供即時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。