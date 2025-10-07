救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人親發聲：那一刻付出辛勞都值得了！

花蓮光復鄉災後復原進行中，近日Threads上瘋傳一段溫馨影片，一名小女孩在看到國軍救援隊伍經過時揮手致意，沒想到一位國軍官兵將自己的帽子送給她，並親手替她戴上，「摸頭殺」畫面曝光後引起網友熱議，直呼「太帥了」。

影片中，國軍弟兄的隊伍行經光復鄉街道，一名小女孩站在路邊向國軍擊掌致意，表達感謝。有位官兵經過小女孩時，將自己的叢林帽戴到女孩頭上，隨後還摸摸小女孩的頭，溫暖舉動讓網友深受感動。

影片流出後，不但釣出這名國軍的老婆在底下留言放閃，當事人也在Threads發文回應解釋，那頂帽子是自己自費購入的登山用叢林帽，並非公發品。他說：「當天部隊起床時公發的叢林帽在腰包裡，我以為沒帶，就拿了原本自己的登山帽。後來在災區工作完休息時才發現公發帽子在腰包，因此決定把自己的帽子送給小女孩。」

這名國軍弟兄也補充，「小女孩在每日必經之路上常常和我們擊掌說謝謝，一直鼓勵我們國軍，那一刻付出辛勞都值得了！」「我的責任就是盡快讓光復鄉居民能趕快恢復正常生活，也非常感謝家人一直打電話來關心我身體狀況。」

網友看了紛紛被暖到，「你給她那頂帽子，好像當年紅髮給魯夫帽子的那一幕，謝謝你給她一個很棒的回憶」、「最帥國軍男主在這邊，幫高調！然後，還是謝謝你們的付出，國家有你們真好！」、「我以前當兵都自購好幾頂帽子了，這根本小事一樁」、「看到你幫小女孩戴叢林帽時很感動，這會不會在她年幼的心裡冒芽出以後我也要當軍人，保家衛國」。

