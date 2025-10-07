桃園志工救災感染離世 民進黨：對大愛精神表達最高敬意

一位桃園市挖土機行林姓老闆老闆在花蓮救災8天，左腳不慎被刺傷感染，宣告不治。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨向林姓志工的不幸離世表達哀悼與不捨，望家屬節哀，也向林姓志工熱心助人的大愛精神表達最高的敬意。

戴瑋姍指出，對於林姓志工於花蓮救災途中，因傷口感染不幸離世，民進黨感到不捨與難過，民進黨主席賴清德向林姓志工的離世表達哀悼之意，也向家屬表達最深切的慰問，並由副秘書長何博文代表中央黨部向家屬致哀悼之意，並提供一切必要之協助。

戴瑋姍說，希望所有在第一線協助救災的民眾都一定要平安歸來，在花蓮災害現場，都有完備的醫護人員及醫療志工，隨時提供醫療幫助。期望救災作業儘早結束，再次對所有救災超人致上最高的感謝與敬意，請大家一定要以自身安全與健康為優先。

