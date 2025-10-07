快訊

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園志工救災感染離世 民進黨：對大愛精神表達最高敬意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人戴瑋姍。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人戴瑋姍。圖／聯合報系資料照片

一位桃園市挖土機行林姓老闆老闆在花蓮救災8天，左腳不慎被刺傷感染，宣告不治。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨向林姓志工的不幸離世表達哀悼與不捨，望家屬節哀，也向林姓志工熱心助人的大愛精神表達最高的敬意。

戴瑋姍指出，對於林姓志工於花蓮救災途中，因傷口感染不幸離世，民進黨感到不捨與難過，民進黨主席賴清德向林姓志工的離世表達哀悼之意，也向家屬表達最深切的慰問，並由副秘書長何博文代表中央黨部向家屬致哀悼之意，並提供一切必要之協助。

戴瑋姍說，希望所有在第一線協助救災的民眾都一定要平安歸來，在花蓮災害現場，都有完備的醫護人員及醫療志工，隨時提供醫療幫助。期望救災作業儘早結束，再次對所有救災超人致上最高的感謝與敬意，請大家一定要以自身安全與健康為優先。

堰塞湖 馬太鞍溪 戴瑋姍

延伸閱讀

挖土機超人花蓮救災過世 總統：代表國家感謝其大愛精神

慟！桃園「挖土機超人」花蓮救災 傷口感染引發敗血症離世

館長嗆斬首 民進黨籲民眾黨：勿成社會暴力與仇恨代名詞

被指卸任後沒未來打算 侯友宜回：你怎知道我沒打算？

相關新聞

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

網紅穿「上萬名牌靴」花蓮救災 遭轟擺拍蹭流量！限動回應了

花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情嚴重，除了一般民眾踴躍擔任鏟子超人，許多名人網紅也紛紛跟進志工行列，但引發不少人質疑這些網紅是真心來救災，還是想蹭流量？

桃園志工救災感染離世 民進黨：對大愛精神表達最高敬意

一位桃園市挖土機行林姓老闆老闆在花蓮救災8天，左腳不慎被刺傷感染，宣告不治。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨向林姓志工...

傅崐萁怒轟中央無疏散計畫 卓榮泰反批地方政府不負責任

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有...

挖土機超人花蓮救災過世 總統：代表國家感謝其大愛精神

前往花蓮救災、來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。總統賴清德今上午出席「福爾摩沙衛星八...

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

桃園市蘆竹區「挖土機超人」老闆林鴻森日前赴花蓮光復鄉救災，因受傷引發敗血症，送醫搶救多日不治，家屬悲痛，但想到他的義舉仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。