傅崐萁怒轟中央無疏散計畫 卓榮泰反批地方政府不負責任
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做，行政院長卓榮泰表示，9月22日副縣長和總統視訊他已經說他完成疏散，並指撤離是地方政府要執行，反批「是地方政府不負責任！委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」
傅崐萁質問，「災害防救法寫得很清楚，是哪個單位負責執行？水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序，你搞清楚了嗎？」卓榮泰則回應，疏散計畫都是地方政府要負責擬定的，中央要求地方政府、輔導地方政府提出疏散計畫，這個並沒有錯。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言