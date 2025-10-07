傅崐萁怒轟中央無疏散計畫 卓榮泰反批地方政府不負責任

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做，行政院長卓榮泰表示，9月22日副縣長和總統視訊他已經說他完成疏散，並指撤離是地方政府要執行，反批「是地方政府不負責任！委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」

傅崐萁質問，「災害防救法寫得很清楚，是哪個單位負責執行？水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序，你搞清楚了嗎？」卓榮泰則回應，疏散計畫都是地方政府要負責擬定的，中央要求地方政府、輔導地方政府提出疏散計畫，這個並沒有錯。 行政院長卓榮泰（右）與農業部長陳駿季（左）今天赴立法院備詢，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情等質詢做出回應。記者余承翰／攝影 國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做。記者余承翰／攝影 國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做。記者余承翰／攝影

