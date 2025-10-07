快訊

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

傅崐萁怒轟中央無疏散計畫 卓榮泰反批地方政府不負責任

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖）今天在立法院備詢，國民黨立院黨團總召傅崐萁質疑行政院對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情沒有疏散計畫，卻推給地方政府去做，卓表示，撤離是地方政府要執行，並反批「是地方政府不負責任！委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（圖）今天在立法院備詢，國民黨立院黨團總召傅崐萁質疑行政院對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情沒有疏散計畫，卻推給地方政府去做，卓表示，撤離是地方政府要執行，並反批「是地方政府不負責任！委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」記者余承翰／攝影

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做，行政院長卓榮泰表示，9月22日副縣長和總統視訊他已經說他完成疏散，並指撤離是地方政府要執行，反批「是地方政府不負責任！委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」

傅崐萁質問，「災害防救法寫得很清楚，是哪個單位負責執行？水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序，你搞清楚了嗎？」卓榮泰則回應，疏散計畫都是地方政府要負責擬定的，中央要求地方政府、輔導地方政府提出疏散計畫，這個並沒有錯。

行政院長卓榮泰（右）與農業部長陳駿季（左）今天赴立法院備詢，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情等質詢做出回應。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（右）與農業部長陳駿季（左）今天赴立法院備詢，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情等質詢做出回應。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做。記者余承翰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有做過這個計畫，卻要叫地方政府去做。記者余承翰／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 傅崐萁 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰：修改風災特別條例 能最快追加花蓮重建預算

影／挖土機老闆救災感染不治 卓榮泰：給英雄最高慰問

「館長」嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你

「挖土機超人」受傷不治 卓榮泰：給救災英雄最高慰問

相關新聞

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

網紅穿「上萬名牌靴」花蓮救災 遭轟擺拍蹭流量！限動回應了

花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情嚴重，除了一般民眾踴躍擔任鏟子超人，許多名人網紅也紛紛跟進志工行列，但引發不少人質疑這些網紅是真心來救災，還是想蹭流量？

桃園志工救災感染離世 民進黨：對大愛精神表達最高敬意

一位桃園市挖土機行林姓老闆老闆在花蓮救災8天，左腳不慎被刺傷感染，宣告不治。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨向林姓志工...

傅崐萁怒轟中央無疏散計畫 卓榮泰反批地方政府不負責任

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有...

挖土機超人花蓮救災過世 總統：代表國家感謝其大愛精神

前往花蓮救災、來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。總統賴清德今上午出席「福爾摩沙衛星八...

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

桃園市蘆竹區「挖土機超人」老闆林鴻森日前赴花蓮光復鄉救災，因受傷引發敗血症，送醫搶救多日不治，家屬悲痛，但想到他的義舉仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。