聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情嚴重，除了一般民眾踴躍擔任鏟子超人，許多名人網紅也紛紛跟進志工行列，但引發不少人質疑這些網紅是真心來救災，還是想蹭流量？

一名網紅妍安日前在IG上發文，表示雖然沒有親友在花蓮，但在現場幫忙時，看到許多溫情，「這次看到來自各地的台灣人聚集在這，用自己的方式出一份力，真的好感動！你們最棒了」。

不過溫馨感人的貼文卻因為配圖照片引發爭議，有人眼尖發現妍安穿的靴子是名牌，要價上萬，加上畫面中她的衣著乾淨，被大批網友狠酸是來蹭流量的，「沒ㄧ張照片能感受到⋯真的」、「完全看不懂是去幫忙還是拍穿搭」、「穿白上衣、貴雨靴到底要怎麼幫忙，拿鏟子的姿勢也很明顯在擺拍，這樣拿鏟子根本沒辦法工作」、「剛去完～全身都是泥，沒看過這麼乾淨的，真的不要去擺拍打卡」。

對此妍安在限時動態回應，「幾張照片並不代表全部」，表示自己本來真的有要下下水道清淤，但是擔心受傷會影響幾天後的重要拍攝，才用別的方式清泥，衣服才看起來沒這麼髒；至於靴子，妍安也表示只是因為夠高筒、好走、不影響清淤才穿它，「對我來說只是身外之物」，最後妍安直言身為KOL早就知道要面對這種事，會接受不同的聲音，她的出發點其實非常簡單，就是希望能幫上忙，「不管是能讓更多人重視這個議題還是一種使命感，我覺得我必須去做」。

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

網紅穿「上萬名牌靴」花蓮救災 遭轟擺拍蹭流量！限動回應了

花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情嚴重，除了一般民眾踴躍擔任鏟子超人，許多名人網紅也紛紛跟進志工行列，但引發不少人質疑這些網紅是真心來救災，還是想蹭流量？

桃園志工救災感染離世 民進黨：對大愛精神表達最高敬意

一位桃園市挖土機行林姓老闆老闆在花蓮救災8天，左腳不慎被刺傷感染，宣告不治。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨向林姓志工...

傅崐萁怒轟中央無疏散計畫 卓榮泰反批地方政府不負責任

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有...

挖土機超人花蓮救災過世 總統：代表國家感謝其大愛精神

前往花蓮救災、來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。總統賴清德今上午出席「福爾摩沙衛星八...

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

桃園市蘆竹區「挖土機超人」老闆林鴻森日前赴花蓮光復鄉救災，因受傷引發敗血症，送醫搶救多日不治，家屬悲痛，但想到他的義舉仍...

