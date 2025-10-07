網紅穿「上萬名牌靴」花蓮救災 遭轟擺拍蹭流量！限動回應了

花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情嚴重，除了一般民眾踴躍擔任鏟子超人，許多名人網紅也紛紛跟進志工行列，但引發不少人質疑這些網紅是真心來救災，還是想蹭流量？

一名網紅妍安日前在IG上發文，表示雖然沒有親友在花蓮，但在現場幫忙時，看到許多溫情，「這次看到來自各地的台灣人聚集在這，用自己的方式出一份力，真的好感動！你們最棒了」。

不過溫馨感人的貼文卻因為配圖照片引發爭議，有人眼尖發現妍安穿的靴子是名牌，要價上萬，加上畫面中她的衣著乾淨，被大批網友狠酸是來蹭流量的，「沒ㄧ張照片能感受到⋯真的」、「完全看不懂是去幫忙還是拍穿搭」、「穿白上衣、貴雨靴到底要怎麼幫忙，拿鏟子的姿勢也很明顯在擺拍，這樣拿鏟子根本沒辦法工作」、「剛去完～全身都是泥，沒看過這麼乾淨的，真的不要去擺拍打卡」。

對此妍安在限時動態回應，「幾張照片並不代表全部」，表示自己本來真的有要下下水道清淤，但是擔心受傷會影響幾天後的重要拍攝，才用別的方式清泥，衣服才看起來沒這麼髒；至於靴子，妍安也表示只是因為夠高筒、好走、不影響清淤才穿它，「對我來說只是身外之物」，最後妍安直言身為KOL早就知道要面對這種事，會接受不同的聲音，她的出發點其實非常簡單，就是希望能幫上忙，「不管是能讓更多人重視這個議題還是一種使命感，我覺得我必須去做」。

妍安回應救災擺拍。圖／擷取自IG限時動態

商品推薦