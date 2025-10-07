挖土機超人花蓮救災過世 總統：代表國家感謝其大愛精神

快訊

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
總統賴清德今上午出席「福爾摩沙衛星八號」起運典禮時表示，他代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也向林老闆不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀。記者郭政芬／攝影
前往花蓮救災、來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。總統賴清德今上午出席「福爾摩沙衛星八號」啟運典禮時表示，他代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也向林老闆不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀。

賴清德受訪表示，今天知道一件不幸的消息，內心非常難過。花蓮堰塞湖溢洪造成重大災情之後，來自桃園一家怪手行的老闆，帶著他的姪子，隔天就開著兩台貨車、載著兩台小山貓，前往花蓮救災，連續8天都沒有離開。

賴清德指出，即便過程當中，林老闆左腳因為刺傷而傷口感染，仍然堅守崗位，但最後在送醫的時候，因為敗血性休克不幸身亡，知道這個消息，內心非常難過。他代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也向林老闆不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀。

賴清德說，希望所有在第一線救災的民眾帶著愛心前往救災，一定要平安歸來，讓家人能夠放心。花蓮災害的現場，都有完備的醫護人員，也有醫療志工在現場，隨時都可以提供醫療的幫助，希望救災工作能夠盡早結束，也讓有愛心的超人能夠盡速回家，再次代表國家感謝十幾萬個志工超人，「感謝你們，謝謝你們」。

