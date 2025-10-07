「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
挖土機超人林鴻森光復救災不慎受傷殞命，家屬悲慟，但想到他的義舉仍感驕傲。圖／家屬提供
挖土機超人林鴻森光復救災不慎受傷殞命，家屬悲慟，但想到他的義舉仍感驕傲。圖／家屬提供

桃園市蘆竹區「挖土機超人」老闆林鴻森日前赴花蓮光復鄉救災，因受傷引發敗血症，送醫搶救多日不治，家屬悲痛，但想到他的義舉仍感到驕傲，「沒有多少人能像他放下手邊工作去幫忙」。

林鴻森的兒子表示，父親從新聞看到光復鄉慘況，見許多人拿著鏟子去幫忙，他也想盡一份力。家人雖有同樣想法，但考量他的身體狀況也不是很好，一開始還在猶豫要不要讓他去，經過討論，最後從擔心變成支持，自己去了1天，他去了8天。

林的兒子說，父親應該是去幫忙的最後一天左小腿受傷感染，起先有在當地醫院治療，後來轉院林口長庚，在轉院途中已經昏迷。

回想林鴻森赴花蓮光復救災，其子仍感驕傲，「很少人能像他一樣，放下手邊的工作，然後去看幫忙」；林子也想跟父親說「感謝你，沒有你就沒有我們」。

挖土機超人林鴻森光復救災不慎受傷殞命，家屬悲慟，但想到他的義舉仍感驕傲。圖／家屬提供
挖土機超人林鴻森光復救災不慎受傷殞命，家屬悲慟，但想到他的義舉仍感驕傲。圖／家屬提供
挖土機超人林鴻森光復救災不慎受傷殞命，家屬悲慟，但想到他的義舉仍感驕傲。圖／家屬提供
挖土機超人林鴻森光復救災不慎受傷殞命，家屬悲慟，但想到他的義舉仍感驕傲。圖／家屬提供

