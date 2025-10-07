卓榮泰：修改風災特別條例 能最快追加花蓮重建預算
對於在野黨希望中央另提特別條例，因應花蓮災後復原，行政院長卓榮泰7日受訪時表示，如果能夠透過現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」予以修正或是追加，那是最快的，不過行政院也沒有排除任何方式。
卓榮泰今赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。
對於在野黨希望花蓮災後復原，能另提特別條例，卓榮泰表示，行政院一向的立場是希望能夠用最快、最有效率的方式，而且能夠計算出合適的、整個災後復原所需的經費。如果能夠透過現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」予以修正或是追加，那是最快的。
卓榮泰說，不過行政院從來沒有排除過任何的方式，只要大家跟國會也認為哪一個方式能夠最快、最好、馬上就可以用，行政院也樂於討論。但還是一個原則：儘快地讓災區恢復生活秩序，必須用最快的效率、時間，把所有經費籌措完畢，全力投入。
