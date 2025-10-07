「挖土機超人」敗血症過世 賴總統、卓榮泰哀悼

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日趕赴幫忙，未料卻在過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。圖／聯合報系資料照
前往花蓮救災、來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。賴清德總統、行政院長卓榮泰7日表達哀悼。賴總統說，他代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神。卓榮泰表示，感到非常遺憾，也會予以最高的慰問。

賴總統於出席活動前受訪表示，今天知道一件不幸的消息，內心非常難過。花蓮堰塞湖溢洪造成重大災情之後，來自桃園一家怪手行的老闆，帶著他的姪子，隔天就開著兩台貨車、載著兩台小山貓，前往花蓮救災，連續八天都沒有離開。

賴總統說，即便過程當中，林老闆左腳因為刺傷而傷口感染，仍然堅守崗位，但最後在送醫的時候，因為敗血性休克不幸身亡，他知道這個消息，內心非常難過。他代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也向林老闆不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀。

賴總統提到，希望所有在第一線救災的民眾帶著愛心前往救災，一定要平安歸來，讓家人能夠放心。花蓮災害的現場，都有完備的醫護人員，也有醫療志工在現場，隨時都可以提供醫療的幫助。

賴總統表示，希望救災工作能夠儘早結束，也讓有愛心的超人能夠儘速回家。他再次代表國家感謝十幾萬個志工超人，「感謝你們，謝謝你們」。

卓榮泰出席立法院備詢前受訪表示，一位來自桃園的志工，是一個挖土機的老闆，去花蓮幫助災區民眾清除淤泥、恢復家園的時候，感染了敗血症，不幸的離世，他表達非常遺憾、也會予以最高的慰問。

卓榮泰重申，再次拜託所有志工，若是去到花蓮災區，一定要先做好自身保護工作，行前一定要知道，去到花蓮光復，要如何去到志工登記服務點，去做所有行前的瞭解。

卓榮泰表示，再次要求，當地無論是中央或地方的醫療服務站，要提高各種服務，只要志工在協助工作過程當中，有絲毫身體不適，或是皮肉受傷，一定要儘快到醫療服務站、各個醫療單位去了解，進行有效的防治。

卓榮泰強調，希望這個不幸的事件，不要再發生。非常感謝這位志工，已經從志工變成一位救災的英雄，政府表示致敬，也表示感謝。

