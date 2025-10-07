堰塞湖災情勞工重建家園 勞動部籲雇主依法給假
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，目前災區仍在重建復原中。勞動部今天提醒，花蓮受災勞工依法請假清理家園或照顧受災家人，雇主不得拒絕，也呼籲雇主提供優於法令支持方案。
樺加沙颱風造成花蓮地區嚴重災情，勞動部今天發布新聞稿指出，花蓮地區災區勞工為清理家園，可依法向雇主請事假，1年可以請14日，勞工也可以與雇主協商排定特別休假，雇主不得拒絕或影響全勤獎金。
另外，勞動部說，勞工的家庭成員在災害發生後，有需要勞工親自照顧的需求時，也可依性別平等工作法規定向雇主請家庭照顧假，請假日數併入事假計算，全年可以請7日，雇主不得因勞工請家庭照顧假視為缺勤，而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。
勞動部呼籲，天然災害不可預期，如勞工依法請假日數已用完，仍有清理家園或照顧受災家人需求時，雇主應體諒與扶助勞工，與勞工協商優於法令相關方案，包含延長事假、家庭照顧假或留職停薪，協助勞工盡快恢復家園。
