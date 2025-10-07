花蓮災區前進指揮所全體哀悼首位殉職志工 致贈慰問金感謝大愛付出

花蓮縣洪患救災行動傳出志工不幸，家住桃園市的挖土機行老闆林鴻森救災期間腳部遭刺傷感染，引發敗血症，昨晚病逝。中央災害應變中心前進協調所上午召開記者會時，全體表達哀悼之意，衛福部今天將前往志工家中，致贈20萬元慰問金，感謝這位志工大愛付出。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災造成重大死傷，全台各地志工與「鏟子超人」湧入災區投入救援，協助清淤。據了解，這位家住桃園市蘆竹南崁地區的挖土機行老闆林鴻森，年紀48歲，不幸在救災期間腳部刺傷後感染，送醫治療仍傳出不幸，是這次光復災區首起志工殉職的不幸個案。

中央災變中心前進指揮所總指揮季連成今天說，這名志工因為腳被不明物體扎傷，經醫院轉送台北長庚醫院不幸過世，全體前進協調指揮所同仁感到萬分追悼之意，他已責請衛福部次長今天前往志工家中，致贈慰問金20萬元，副總統也會在志工出殯時前往表達謝意及慰勉之意。

季連成提醒大家在災區工作時要特別注意安全，包含地面安全及天氣熱的安全，目前在各重要入口都有安置救護車，最近天氣熱，很多志工有中暑現象都有特別處理，特別請衛福部及縣衛生局共同巡迴有醫療站的地方，整合醫療志工共同為災區的志工或業者等人提供最大的醫療服務。

