劉世芳：中央應變中心維持一級開設 錯假訊息一律送辦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
內政部長劉世芳。報系資料照
國民黨桃園市議員凌濤爆料，內政部長劉世芳馬太鞍溪斷橋發生後，在災害應變中心「魔性訕笑」。劉世芳今天表示，中央災害應變中心維持一級開設，有任何可能妨害救災的錯假訊息，一律移送地檢署偵辦。

凌濤爆料，有中央官員在花蓮馬太鞍溪斷橋發生後，在災害應變中心「魔性訕笑」，他質疑這位官員是否就是內政部長劉世芳？中央災害應變中心則回應已蒐集不實及錯假訊息，必要時移送偵辦。

劉世芳表示，她昨天主持中央災害應變中心會議，目前中央災害應變中心和花蓮縣政府仍然維持一級開設。她強調，不管是救災、疏散撤離、災後重建等等，都是在一級災害防救的狀態下，有任何可能妨害救災的錯假訊息，一律移送地檢署偵辦。

劉世芳並說，有關花蓮縣政府希望中央協助緊急疏散撤離的部分，今天上午政務委員季連成會聽取花蓮縣消防局的報告，會做比較好的處理。

劉世芳指出，現在會針對四項條件：包括河川水位、土堤等相關工程進度、清淤進度及志工和災區人力等，這四項條件都滿足後，自然會做相關疏散撤離的演練或警戒範圍的重新畫設。

