快訊

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

聽新聞
0:00 / 0:00

影／挖土機老闆救災感染不治 卓榮泰：給英雄最高慰問

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰（中）施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者余承翰／攝影
立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰（中）施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者余承翰／攝影

桃園一名挖土機行老闆投入花蓮光復鄉救災，不幸受傷感染離世。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢時表示非常遺憾，也給予最高的慰問，也請所有志工若要去花蓮災區，一定要做好自身保護工作，行前也要去光復志工登記服務點做行前了解。

卓榮泰表示，他要再次要求當地醫療服務站提高各種服務，只要志工有絲毫身體不適或皮肉受傷，一定要盡快到醫療服務站或各醫療單位進行有效防治。他也希望不幸事件別再發生，非常感謝這位志工，該志工已變成救災英雄，行政院表示致敬也表示感謝。

立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者余承翰／攝影
立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者余承翰／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰

延伸閱讀

花蓮災後重建在野要要求編特別預算 卓揆表達政院立場

「館長」嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你

「挖土機超人」受傷不治 卓榮泰：給救災英雄最高慰問

不只退回總預算 民眾黨團：苛扣軍警消權益 告發卓榮泰瀆職

相關新聞

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

傅崐萁批中央未擬洪災撤離計畫 卓榮泰：難怪災民覺得地方政府不存在

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、林倩綺聯合質詢，傅關心花蓮堰塞湖溢流問題，質詢過程與卓...

網紅穿「上萬名牌靴」花蓮救災 遭轟擺拍蹭流量！限動回應了

花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情嚴重，除了一般民眾踴躍擔任鏟子超人，許多名人網紅也紛紛跟進志工行列，但引發不少人質疑這些網紅是真心來救災，還是想蹭流量？

桃園志工救災感染離世 民進黨：對大愛精神表達最高敬意

一位桃園市挖土機行林姓老闆老闆在花蓮救災8天，左腳不慎被刺傷感染，宣告不治。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，民進黨向林姓志工...

傅崐萁怒轟中央無疏散計畫 卓榮泰反批地方政府不負責任

國民黨立院黨團總召傅崐萁今天在立法院針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情質詢，質疑8600人的避難疏散計畫在哪，怒批行政院沒有...

挖土機超人花蓮救災過世 總統：代表國家感謝其大愛精神

前往花蓮救災、來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。總統賴清德今上午出席「福爾摩沙衛星八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。