影／挖土機老闆救災感染不治 卓榮泰：給英雄最高慰問

桃園一名挖土機行老闆投入花蓮光復鄉救災，不幸受傷感染離世。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢時表示非常遺憾，也給予最高的慰問，也請所有志工若要去花蓮災區，一定要做好自身保護工作，行前也要去光復志工登記服務點做行前了解。

卓榮泰表示，他要再次要求當地醫療服務站提高各種服務，只要志工有絲毫身體不適或皮肉受傷，一定要盡快到醫療服務站或各醫療單位進行有效防治。他也希望不幸事件別再發生，非常感謝這位志工，該志工已變成救災英雄，行政院表示致敬也表示感謝。 立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者余承翰／攝影

