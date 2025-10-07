桃園挖土機超人刺傷感染中秋夜不治 張善政遺憾將親赴靈堂致意

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日，就與侄子各開1輛貨車載運2台小山貓趕赴花蓮幫忙，未料卻在過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。桃市府表示，市長張善政得知不幸消息後，相當遺憾與不捨，已立即請社會局主動聯繫，先代為表達慰問。

據悉，林鴻森救災期間左腳被刺傷腫脹，到了第8天身體難以負荷，才打電話叫救護車送往門諾醫院。本月4日轉院到林口長庚醫院時，卻突然陷入昏迷，院方雖積極治療，林仍因感染引發敗血症造成多重器官衰竭，昨晚中秋夜宣告不治。

桃園市府新聞處長羅楚東表示，張善政了解家屬目前正專心處理後事，不便前去打擾，待靈堂備妥後，將親自前往捻香致意，提供所有必要的協助；張也請此次支援花蓮救災的相關單位再次提醒現場同仁，務必注意安全，指揮官也需充分掌握同仁的身體狀況，安全第一，執勤期間也會有相關保險的保障，讓第一線同仁沒有後顧之憂。

羅楚東表示，張善政特別注意到，剛結束的中秋連假有許多熱心桃園市民組團包車前往花蓮救災，令人相當感動也充滿敬意，但也呼籲市民朋友一定要注意安全，平安歸來。

商品推薦