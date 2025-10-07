快訊

「挖土機超人」受傷不治 卓榮泰：給救災英雄最高慰問

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者余承翰／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，桃園一名挖土機行老闆投入救災，不幸受傷感染離世。行政院長卓榮泰今天指出，行政院表示非常遺憾，也給予最高的慰問，這位志工已成救災英雄，他致敬且感謝，也請所有志工若要去花蓮災區，一定要做好自身保護工作。

至於在野有意另提花蓮洪災特別條例，卓榮泰重申，修正現行丹娜絲風災特別條例或追加特別預算，這是最快的，但行政院從來沒有排除過任何方式，只要各界跟國會認為哪種方式最好，都樂於討論。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對在野希望中央另提特別條例因應花蓮災後復原等議題。他回應時先提到，一位桃園挖土機老闆擔任志工赴花蓮救災，協助災民清除淤泥、恢復家園時，不幸感染敗血症離世，行政院非常遺憾，要予以最高慰問。

卓榮泰也拜託所有志工，若去到花蓮災區，一定要做好自身保護工作，行前也要去光復志工登記服務點做行前了解。他也要再次要求當地醫療服務站提高各種服務，只要志工有絲毫身體不適或皮肉受傷，一定要盡快到醫療服務站或各醫療單位進行有效防治。

他說，希望不幸事件別再發生，非常感謝這位志工，該志工已變成救災英雄，行政院表示致敬也表示感謝。

針對在野有意另提花蓮洪災特別條例，卓榮泰表示，行政院一項立場是盼用最快、最有效的方式，且能計算出合適的災害復原所需經費，若能修正現行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」或追加特別預算，這是最快的。

卓榮泰也說，但行政院從來沒有排除過任何方式，只要各界跟國會認為哪種方式最好，也馬上就能用，行政院樂於討論，但原則是盡快讓災區恢復生活秩序，必須用最快效率與時間，把所有經費籌措完畢、全力投入。

立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者黃婉婷／攝影
