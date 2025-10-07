聽新聞
48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世
花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而一名挖土機行老闆在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。
根據《自由時報》報導，桃園一名48歲挖土機行老闆林鴻森在堰塞湖溢流重創光復鄉隔日，就與侄子各開1輛貨車載運2台小山貓趕赴花蓮幫忙，林鴻森救災期間左腳被刺傷腫脹仍咬牙堅持，到了第8天身體難以負荷，才打電話叫救護車送往門諾醫院。
門諾醫院發現傷口受到感染，治療後狀況穩定但左腳感染部位仍然腫脹，家屬與院方協調後，於本月4日將林轉回林口長庚醫院持續治療，轉院途中林鴻森始終意識清楚，但到了林口長庚醫院從救護車下擔架換入病床時，就突然陷入昏迷，院方雖積極治療，卻因感染引發敗血症造成多重器官衰竭，於昨晚中秋夜宣告不治。
禮儀公司人員林奕華6日深夜在臉書發文，悲傷表示林鴻森在災難發生第二天就放下所有工作，親自載著山貓投入花蓮救災，八天不眠不休，只為了讓更多人得以平安，然而卻在救災過程中腳部刺傷，引發嚴重感染，「他仍咬牙堅持到最後一刻，最終卻還是與摯愛的家人天人永隔」。
林奕華悼念，「他不是名人，卻用行動寫下最無私的勇氣。他不是英雄的稱號所造就，而是那份「為別人活」的心，讓他成為我們心中永遠的英雄」。
