48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園一名挖土機行老闆投入花蓮救災不幸受傷感染離世。示意圖／聯合報系資料照
花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而一名挖土機行老闆在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

根據《自由時報》報導，桃園一名48歲挖土機行老闆林鴻森在堰塞湖溢流重創光復鄉隔日，就與侄子各開1輛貨車載運2台小山貓趕赴花蓮幫忙，林鴻森救災期間左腳被刺傷腫脹仍咬牙堅持，到了第8天身體難以負荷，才打電話叫救護車送往門諾醫院。

門諾醫院發現傷口受到感染，治療後狀況穩定但左腳感染部位仍然腫脹，家屬與院方協調後，於本月4日將林轉回林口長庚醫院持續治療，轉院途中林鴻森始終意識清楚，但到了林口長庚醫院從救護車下擔架換入病床時，就突然陷入昏迷，院方雖積極治療，卻因感染引發敗血症造成多重器官衰竭，於昨晚中秋夜宣告不治。

禮儀公司人員林奕華6日深夜在臉書發文，悲傷表示林鴻森在災難發生第二天就放下所有工作，親自載著山貓投入花蓮救災，八天不眠不休，只為了讓更多人得以平安，然而卻在救災過程中腳部刺傷，引發嚴重感染，「他仍咬牙堅持到最後一刻，最終卻還是與摯愛的家人天人永隔」。

林奕華悼念，「他不是名人，卻用行動寫下最無私的勇氣。他不是英雄的稱號所造就，而是那份「為別人活」的心，讓他成為我們心中永遠的英雄」。

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 敗血症 中秋 花蓮 光復鄉

相關新聞

48歲「挖土機超人」赴花蓮光復救災8天受傷感染 中秋夜離世

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，許多鏟子超人連日投身救援，熱血感動全台。然而桃園一名挖土機行老闆林鴻森在救災過程中受傷感染，不幸於中秋夜過世。

桃園挖土機超人刺傷感染中秋夜不治 張善政遺憾將親赴靈堂致意

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日，就與侄子各開1輛貨車載運2台小山貓趕赴花蓮幫忙，未料卻在...

「挖土機超人」受傷不治 卓榮泰：給救災英雄最高慰問

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，桃園一名挖土機行老闆投入救災，不幸受傷感染離世。行政院長卓榮泰今天指出，行政院表示非常遺憾，...

鳳林災民嘆被遺忘 季連成今安排兵力進駐列重要救援區

外界救災資源多投入花蓮縣光復鄉佛祖街等地，鳳林鎮靠近花蓮溪一帶有十七戶也受災嚴重，但都非保全戶，災民感嘆「好像被遺忘」。...

怪手開挖 他找回女兒送的紅包

根據統計，中秋連假三天光復站進出站逾十二萬人次，不少志工從教師節到中秋節都來幫忙，更相約國慶連假還要再來。從事金融業的陳...

光復長照中心撤離47長者 寫下搶救奇蹟

花蓮縣光復長照中心在水災中遭滅頂，泥水淹過護理站、行政區與大廳，廚房設備全毀，排水口被淤沙徹底堵塞，機構內各式裝置幾乎泡...

