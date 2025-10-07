政院不排除另提堰塞湖特別條例 但盼朝野有加速共識

快訊

中央社／ 台北7日電

馬太鞍溪堰塞湖釀災，行政院長卓榮泰日前宣布將修正風災特別條例，並以此追加特別預算新台幣200億元協助災，不過在野黨仍希望中央另提特別條例因應災後復原。政院人士今天說，政院對提出專屬馬太鞍堰塞湖災害的特別條例持開放態度，但這必須有朝野共識，且願用最快速度處理。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情慘重，卓榮泰日前宣布，為最有效率協助災民，將修正丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例（災後復原重建特別條例），並以此追加特別預算200億元。不過，國民黨立委仍呼籲以馬太鞍溪堰塞湖為名推出特別條例與特別預算。

政院人士指出，由於馬太鞍溪堰塞湖已列為災後復原重建特別條例的災區範圍，因此為協助災民，特別條例條文修正部分，基本上只要追加匡列200億元預算，並盤點災後重建所需經費即可，且時程上預計9日就能送行政院會通過，後續送立法院三讀後，政院再據此再送出追加預算，效率最高、處理速度最快。

只是，在野黨仍呼籲以馬太鞍溪堰塞湖為名推出特別條例與特別預算。政院人士表示，立法院預算中心有批評特別條例常態化的聲音，但政院對另提特別條例還是保持開放態度，重點是不能僅為提而提，且審議過程應避免出現政治攻防、拖累整體救援重建的執行，朝野必須有共識、給予災區最即時的幫助，要以最快速度來處理，否則修正原特別條例的現行方案，才是最有效率的做法。

政院人士強調，卓榮泰的要求很簡單，所有災區重建都應加速協助、越快越好，也因此政院在花蓮提供一站式服務，快速協助災區復原，所有賑災補助也都是從速、從簡，簡化行政流程，若真的要另提特別條例與特別預算，絕對要有朝野共識，避免讓救災經費困在立院的政治攻防當中。

堰塞湖釀災，中央整體提供家園支持慰助金3方案合計每戶35萬元，政院並於今天起至12日在中華電信光復服務中心開辦「行政院災後慰助服務站」，啟動發放災後慰助金及一站式服務平台。慰助金採「主動訪查、直接匯入」方式發放，且一律以匯款方式撥付，現場不發現金，災民在家即可完成領取程序，但民眾若需協助辦理，仍可到服務站尋求協助。

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰

相關新聞

鳳林災民嘆被遺忘 季連成今安排兵力進駐列重要救援區

外界救災資源多投入花蓮縣光復鄉佛祖街等地，鳳林鎮靠近花蓮溪一帶有十七戶也受災嚴重，但都非保全戶，災民感嘆「好像被遺忘」。...

怪手開挖 他找回女兒送的紅包

根據統計，中秋連假三天光復站進出站逾十二萬人次，不少志工從教師節到中秋節都來幫忙，更相約國慶連假還要再來。從事金融業的陳...

光復長照中心撤離47長者 寫下搶救奇蹟

花蓮縣光復長照中心在水災中遭滅頂，泥水淹過護理站、行政區與大廳，廚房設備全毀，排水口被淤沙徹底堵塞，機構內各式裝置幾乎泡...

災後第14天重災區今復課 學生、災民分區管理

災後第十四天，花蓮光復鄉重災區學校今天復課。中央災害前進協調所指揮官季連成說，災民安置與校園教學將採分區管理，確保學習權...

領災後慰助金免跑現場！行政院推一站式服務 明起直接匯款入帳

行政院7日將啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平臺，陳金德政務委員6日說明，中央家園支持慰助金三方案合計每戶35萬元，採...

圖輯／光復重災區佛祖街滲水竄往民宅 民眾推沙包擋水

颱風樺加沙的外圍環流帶來暴雨，造成馬太鞍堰塞湖溢流災害下，進而導致花蓮光復鄉佛祖街遭到大量泥漿洪水侵襲，至今已第14天，...

