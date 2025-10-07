聽新聞
0:00 / 0:00
鳳林災民嘆被遺忘 季連成今安排兵力進駐列重要救援區
外界救災資源多投入花蓮縣光復鄉佛祖街等地，鳳林鎮靠近花蓮溪一帶有十七戶也受災嚴重，但都非保全戶，災民感嘆「好像被遺忘」。中央災害前進協調所指揮官季連成說，今起將鳳林鎮畫為救援區，安排兵力進駐列重要救援區，他會將鳳林受災嚴重的三個里劃為第八個救援區，昨派勘查人員到鳳林，與鎮長接洽、會勘，也會出動空拍機勘查，今將進駐啟動復舊工作。
鳳林鎮長林建平指出，這次洪災鳳林雖無人員傷亡，但受災戶遍布大榮、山興、長橋等三個里，共十七戶災情嚴重，多為沿溪的工寮，農田受損更廣達三百公頃，大片土地仍覆蓋厚重淤泥，這些地多是原保地、河川地。
林建平說，先前鳳林鎮清淤主要靠鎮公所自行動員，僅能發放每戶兩萬元慰問金，並請廠商協助清理部分道路與農田。「災民感覺不到中央關心，我們只好自己想辦法。」他也指出，鎮上不少長輩靠務農維生，如今耕作器具被泥沙掩埋，田地全毀，想種也種不了，很少人知道鳳林也受災。
花蓮堰塞湖洪災導致光復鄉多村受災，昨天有約百名未被淹沒的大進村、大全村與南富村民，不滿救災期間的垃圾等往村內置放，粉塵影響生活，淪為次等災民，一行人陳抗要求把三村納入受災名冊。南富村長林萬德說，太巴塱部落共四個村，彼此只隔一條街，人家能領五萬元，南富村民卻一毛都沒有。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言