鳳林災民嘆被遺忘 季連成今安排兵力進駐列重要救援區

聯合報／ 記者王思慧林麗玉洪子凱／花蓮報導

外界救災資源多投入花蓮縣光復鄉佛祖街等地，鳳林鎮靠近花蓮溪一帶有十七戶也受災嚴重，但都非保全戶，災民感嘆「好像被遺忘」。中央災害前進協調所指揮官季連成說，今起將鳳林鎮畫為救援區，安排兵力進駐列重要救援區，他會將鳳林受災嚴重的三個里劃為第八個救援區，昨派勘查人員到鳳林，與鎮長接洽、會勘，也會出動空拍機勘查，今將進駐啟動復舊工作。

鳳林鎮長林建平指出，這次洪災鳳林雖無人員傷亡，但受災戶遍布大榮、山興、長橋等三個里，共十七戶災情嚴重，多為沿溪的工寮，農田受損更廣達三百公頃，大片土地仍覆蓋厚重淤泥，這些地多是原保地、河川地。

林建平說，先前鳳林鎮清淤主要靠鎮公所自行動員，僅能發放每戶兩萬元慰問金，並請廠商協助清理部分道路與農田。「災民感覺不到中央關心，我們只好自己想辦法。」他也指出，鎮上不少長輩靠務農維生，如今耕作器具被泥沙掩埋，田地全毀，想種也種不了，很少人知道鳳林也受災。

花蓮堰塞湖洪災導致光復鄉多村受災，昨天有約百名未被淹沒的大進村、大全村與南富村民，不滿救災期間的垃圾等往村內置放，粉塵影響生活，淪為次等災民，一行人陳抗要求把三村納入受災名冊。南富村長林萬德說，太巴塱部落共四個村，彼此只隔一條街，人家能領五萬元，南富村民卻一毛都沒有。

