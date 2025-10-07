聽新聞
0:00 / 0:00

怪手開挖 他找回女兒送的紅包

聯合報／ 記者洪子凱王思慧／花蓮報導
久違的笑容 花蓮光復鄉受災戶的屋主鄭先生前天回到事發地，一整個下午盯著怪手開挖，最後挖到一個沾滿汙泥的背包，背包裝滿女兒們給他的紅包和回憶，他捨不得花全都收起來留念，這次卻被埋在泥水裡。過去幾天，鄭先生常以淚洗面，找回女兒的紅包後忍不住露出久違的笑容，他說，這是「最快樂的一天」。圖／Threads @yuuttin提供
久違的笑容 花蓮光復鄉受災戶的屋主鄭先生前天回到事發地，一整個下午盯著怪手開挖，最後挖到一個沾滿汙泥的背包，背包裝滿女兒們給他的紅包和回憶，他捨不得花全都收起來留念，這次卻被埋在泥水裡。過去幾天，鄭先生常以淚洗面，找回女兒的紅包後忍不住露出久違的笑容，他說，這是「最快樂的一天」。圖／Threads @yuuttin提供

根據統計，中秋連假三天光復站進出站逾十二萬人次，不少志工從教師節到中秋節都來幫忙，更相約國慶連假還要再來。從事金融業的陳姓志工表示，他現在扮演的是「清溝超人」，雖然環境惡劣，但在災區人與人的相處好像沒那麼複雜，毫無保留展現最純潔的一面，在當地服務感到心靈富足，還會想再來。

住在佛祖街的鄭先生前天回到事發地，表示想尋找家中一個黑色背包，在眾人努力及怪手開挖下，成功找到沾滿汙泥的背包，裡面裝滿女兒們給他的紅包，他一直捨不得花，留著當紀念。他這幾天常以淚洗面，找回女兒的紅包後忍不住露出久違的笑容，鄭先生說，這是他「最快樂的一天」。

昨天傍晚也有攤商自發到光復攤商擺攤、發月餅，還有人準備烤香腸、鳥蛋等，讓志工和災民們感受到中秋氣氛，車站化身為小夜市，瀰漫濃濃香味；還有災民跑到瑞穗買食材升火烤肉，有人打趣說，「今天不是中秋烤肉，是慶祝土挖光了」，也有人拿著手電筒高喊，「活著真好」。

有災民抱怨地下水管疑破裂，加上水溝不通，家門口再度淹水，只能堆沙包因應「二次洪災」。災民說，求助鄉長、村長，前天攔截賴清德總統陳情都沒下文，感嘆家園復原進度不到一半，復原之路還很漫長。

讀大三的范姓學生說，看到新聞心情很沉重，本來與三五好友約好連假要來花蓮烤肉，直接更改行程來光復當兩天志工，過程雖然很累，但很值得，呼籲正考慮國慶假期想來幫忙的民眾可以投入，「這邊需要援助的地方還很多。」

大平、大同遷村？再討論

花蓮光復鄉災後重建，重災區大平村與大同村共八十九戶居民的去留問題成焦點。中央前進協調所總協調官季連成昨說，遷村牽涉層面廣、影響深遠，是「複雜問題」，需長期討論與凝聚共識，中繼屋可先興建，作為臨時安置方案。

國土署表示，近期針對八十九戶受災居民逐戶家訪，了解安置意願及實際需求，目前完成八戶訪談，其餘八十一戶將陸續拜訪，將充分尊重居民的生活習慣與社區連結。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

嘉義男撿「路邊紅包」喜曬網 網嘲諷：恭喜脫單、晚上別亂跑

撒下的多是紅紙片…數百人搶紅包有摔有傷 三亞商場道歉

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

中秋節烤肉最怕遇到1種人 過來人點頭：可看出誰是真朋友

相關新聞

圖輯／光復重災區佛祖街滲水竄往民宅 民眾推沙包擋水

颱風樺加沙的外圍環流帶來暴雨，造成馬太鞍堰塞湖溢流災害下，進而導致花蓮光復鄉佛祖街遭到大量泥漿洪水侵襲，至今已第14天，...

鳳林災民嘆被遺忘 季連成今安排兵力進駐列重要救援區

外界救災資源多投入花蓮縣光復鄉佛祖街等地，鳳林鎮靠近花蓮溪一帶有十七戶也受災嚴重，但都非保全戶，災民感嘆「好像被遺忘」。...

怪手開挖 他找回女兒送的紅包

根據統計，中秋連假三天光復站進出站逾十二萬人次，不少志工從教師節到中秋節都來幫忙，更相約國慶連假還要再來。從事金融業的陳...

光復長照中心撤離47長者 寫下搶救奇蹟

花蓮縣光復長照中心在水災中遭滅頂，泥水淹過護理站、行政區與大廳，廚房設備全毀，排水口被淤沙徹底堵塞，機構內各式裝置幾乎泡...

災後第14天重災區今復課 學生、災民分區管理

災後第十四天，花蓮光復鄉重災區學校今天復課。中央災害前進協調所指揮官季連成說，災民安置與校園教學將採分區管理，確保學習權...

領災後慰助金免跑現場！行政院推一站式服務 明起直接匯款入帳

行政院7日將啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平臺，陳金德政務委員6日說明，中央家園支持慰助金三方案合計每戶35萬元，採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。