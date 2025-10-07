怪手開挖 他找回女兒送的紅包
根據統計，中秋連假三天光復站進出站逾十二萬人次，不少志工從教師節到中秋節都來幫忙，更相約國慶連假還要再來。從事金融業的陳姓志工表示，他現在扮演的是「清溝超人」，雖然環境惡劣，但在災區人與人的相處好像沒那麼複雜，毫無保留展現最純潔的一面，在當地服務感到心靈富足，還會想再來。
住在佛祖街的鄭先生前天回到事發地，表示想尋找家中一個黑色背包，在眾人努力及怪手開挖下，成功找到沾滿汙泥的背包，裡面裝滿女兒們給他的紅包，他一直捨不得花，留著當紀念。他這幾天常以淚洗面，找回女兒的紅包後忍不住露出久違的笑容，鄭先生說，這是他「最快樂的一天」。
昨天傍晚也有攤商自發到光復攤商擺攤、發月餅，還有人準備烤香腸、鳥蛋等，讓志工和災民們感受到中秋氣氛，車站化身為小夜市，瀰漫濃濃香味；還有災民跑到瑞穗買食材升火烤肉，有人打趣說，「今天不是中秋烤肉，是慶祝土挖光了」，也有人拿著手電筒高喊，「活著真好」。
有災民抱怨地下水管疑破裂，加上水溝不通，家門口再度淹水，只能堆沙包因應「二次洪災」。災民說，求助鄉長、村長，前天攔截賴清德總統陳情都沒下文，感嘆家園復原進度不到一半，復原之路還很漫長。
讀大三的范姓學生說，看到新聞心情很沉重，本來與三五好友約好連假要來花蓮烤肉，直接更改行程來光復當兩天志工，過程雖然很累，但很值得，呼籲正考慮國慶假期想來幫忙的民眾可以投入，「這邊需要援助的地方還很多。」
大平、大同遷村？再討論
花蓮光復鄉災後重建，重災區大平村與大同村共八十九戶居民的去留問題成焦點。中央前進協調所總協調官季連成昨說，遷村牽涉層面廣、影響深遠，是「複雜問題」，需長期討論與凝聚共識，中繼屋可先興建，作為臨時安置方案。
國土署表示，近期針對八十九戶受災居民逐戶家訪，了解安置意願及實際需求，目前完成八戶訪談，其餘八十一戶將陸續拜訪，將充分尊重居民的生活習慣與社區連結。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
