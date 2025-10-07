聽新聞
災後第14天重災區今復課 學生、災民分區管理

聯合報／ 記者王思慧洪子凱／花蓮報導
災後十四天，花蓮縣光復國中等校今天將復課，志工和小朋友一同化身「刷子超人」，連忙清理地面泥濘。記者曾原信／攝影
災後十四天，花蓮縣光復國中等校今天將復課，志工和小朋友一同化身「刷子超人」，連忙清理地面泥濘。記者曾原信／攝影

災後第十四天，花蓮光復鄉重災區學校今天復課。中央災害前進協調所指揮官季連成說，災民安置與校園教學將採分區管理，確保學習權益與居民安全互不干擾，明令「所有志工不得進入學校」，若需修繕作業將開設專用出入口。

光復鄉災後復原行動持續兩周，記者現場直擊，光復市區淤泥大多已清除，剩下水溝需要清溝，但距離馬太鞍溪較近的佛祖街，只有前段清理完畢，後段保安寺的後方仍有厚厚一層淤泥，挖土機持續搶修中。目前尚有六名失蹤者，其中三人在佛祖街一帶失聯，消防人員昨不放棄搜救。有災民說，重災區佛祖街清淤泥進度應該只有五成，復原還有漫漫長路。

縣府指出，此次災害累積造成十八人罹難、六人失聯，目前有四二九人仍暫住收容中心，包括大進國小一七七人、大全鄉立托兒所五十二人、虎爺溫泉會館一六九人、蜜滋賀溫泉會館廿九人與秀山園溫泉會館二人。

光復國中、光復國小與大進國小今天復課，大進國小家長會副會長蔡易霖說，若恢復正常上課，就應該把空間還給學校，另覓其他處收容災民，政府應正視孩童安全。光復商工今啟動線上教學，十三日恢復實體上課。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，目前仍維持「紅色警戒」。季連成說，解除堰塞湖紅色警戒有四要件：一是堰塞湖水流量是否造成衝擊；二是二八六○公尺安全堤防已修復，並加高到五公尺，目前有三層防護，最後一層防護土堤表面鋪有鋼網與水泥漿固化；三是疏浚，已挖廿至卅萬立方公尺；最後是撤離計畫，已請花蓮縣府提出。

災區零星狀況多，昨天上午大平村中學街九十巷水溝疑有農藥罐破裂，瀰漫刺鼻味道，有小孩稱嘴唇麻麻的，有人覺得頭暈、手腳發軟，推測是農藥滾到路邊，被車輛壓破造成味道飄散。環境管理署長顏旭明說，一般農藥經過曝曬會自然分解，透過圍籬防止民眾靠近，也在上下游做濃度監測。

