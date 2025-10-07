光復長照中心撤離47長者 寫下搶救奇蹟

花蓮縣光復長照中心在水災中遭滅頂，泥水淹過護理站、行政區與大廳，廚房設備全毀，排水口被淤沙徹底堵塞，機構內各式裝置幾乎泡水損毀，長者們的床、棉被也陷入泥沙之中，可以想見當時洪水多麼危急。就在災難爆發前夕，一場由花蓮長照機構及時發起的六小時緊急撤離行動，寫下四十七位長者「安全無損」的搶救奇蹟。

光復長照中心主任許玉華表示，在九月廿二日水災前一天的下午，她收到花蓮縣社會處緊急撤離指示，她當機立斷決定執行撤退，她不懷疑撤退的決定，但她唯一猶豫的是，如何跟家屬溝通，因為家屬一定會有疑慮，怎麼這個時候才講？時近傍晚，當時光復鄉颳起強風暴雨，她心想撤離腳步要加快，於是她跟家屬溝通，「你們如果能帶回家就回家，不行我還是要帶走」。

四十七位長者中，包含意識清楚、長年臥床以及需要氧氣維持的重症患者，該怎麼撤退，是一個艱鉅任務。許玉華向花蓮縣長期照護發展協會請求協助，緊急動員十一台車輛，包括三台救護車、貨車及富康巴士等，在縣府社會處指示下，當馬太鞍溪河水逐漸上漲之際，眾人在風雨中加速向北往卅公里外的吉豐老人養護所撤退。

參與撤退的花蓮縣長期照護發展協會理事長黎光耀說，因為花蓮大多屬於小型機構，加上親力親為的韌性，每位員工都有搬運老人的經驗，減少搬運過程中的傷害。當天忙到午夜十二時，所有長者終於順利入住吉豐老人養護所。

然而，這樣的對接對吉豐老人養護所而言，也是安置量能的一大考驗。吉豐老人養護所主任黃品瑜表示，「在一個晚上，我們就跟所有醫療器材行廠商募到大約卅張床，避免讓長者經過快速遷徙之後，心理感到恐慌與不安」。

面對環境突變帶來的心理壓力，吉豐老人養護所主動為長者做精油按摩紓壓，並在中秋佳節送上月餅和柚子等，養護所董事陳秋英說，如此可分散一些長者的注意力，不要一直把焦點放在那個環境之下。

儘管生命安全獲得保障，但光復長照中心主任許玉華預計，中心要恢復運作，長者返家至少還需三個月時間，前提是市區也要恢復到八成，至少那些路上要乾淨，然後水、電都要穩定，以防大規模感染等後續問題。

光復長照中心靠民間自主聯繫雖然成功撤離，同時也暴露現行長照機構防災體系的重大漏洞。花蓮縣長期照護發展協會理事長黎光耀說，過去政府針對複合式災難的避難規畫，大多強調當一間機構發生災難時如何避難，撤離距離通常約一公里左右的範圍內，但這次是整體城鎮遭受複合式災害，需要長距離對外撤離的情境，政府並未設想，也缺乏相應指引，成為隱憂。

