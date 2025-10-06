圖輯／光復重災區佛祖街滲水竄往民宅 民眾推沙包擋水

颱風樺加沙的外圍環流帶來暴雨，造成馬太鞍堰塞湖溢流災害下，進而導致花蓮光復鄉佛祖街遭到大量泥漿洪水侵襲，至今已第14天，目前遭掩埋半層樓的保安寺已清理完成，但週邊厚重的砂石仍待處理，但是泥漿挖開的同時，一部分佛祖街上的民宅卻出現滲水現象，卻苦苦等不到抽水車支援，且在佛祖街側溝仍未挖通的狀態下，更雪上加霜。
住在佛祖街的陳先生表示，這幾天有許多志願者幫忙清淤，非常感謝志願者們，但目前遇到的滲水問題可說無解，在側溝仍未貫通的狀況下，汙水四處竄流，只能暫時先用沙包先阻擋污水進入家園，陳先生希望政府至少先派一台抽水車解決燃眉之急，這樣也能讓後續清理側溝工作能進行。
為了因應未來可能的降雨，國軍也集結於保安寺旁，製作沙包，提供災民阻擋可能的淹水。
花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重洪災，來自四面八方的「鏟子超人」湧入光復鄉，投入重建行列。在這場標榜團結互助的救災行動中，卻曝光了一段令人哭笑不得的插曲－只要一放下鏟子，轉身一瞬就可能被「順手牽羊」。網友調侃道：「一個不注意…啪！遺鏟沒了，只好去偷拿隔壁的財鏟。」
颱風樺加沙的外圍環流帶來暴雨，造成馬太鞍堰塞湖溢流災害下，進而導致花蓮光復鄉佛祖街遭到大量泥漿洪水侵襲，至今已第14天，...
花蓮光復救災進入第14天，佛祖街復原進度緩慢，甚至還有災民抱怨地下水管疑似破裂，加上水溝不通，家門口完全都是積水宛如「二...
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成嚴重災情，消防署通報花蓮仍有6位民眾失聯，花蓮縣前進指揮所請各縣市協助支援。台中市長盧秀燕秉...
中央災害應變中心前進協調所6日召開第24次工作會報後記者會，由總協調官行政院政務委員季連成說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新...
軍人背景出身的季連成最近網路聲量暴增，花蓮洪災爆發一周後，在外界質疑中央災害應變中心前進協調所總協調官層級太低聲中，行政院院改指派他接手，協調中央和地方合作。季的明快決策和霸氣調度，圈粉許多網友，甚至有呼聲拱他出戰2026花蓮縣長選舉。
中央為何不一開始就讓季連成站上第一線指揮調度？政院官員解釋，總協調官由經濟部常務次長賴建信換為季連成，就像是「背值星」概念，不同階段因應工作需求而做調整。但美其名是「輪任」，實則錯判情勢。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言