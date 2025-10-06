圖輯／光復重災區佛祖街滲水竄往民宅 民眾推沙包擋水

颱風樺加沙的外圍環流帶來暴雨，造成馬太鞍堰塞湖溢流災害下，進而導致花蓮光復鄉佛祖街遭到大量泥漿洪水侵襲，至今已第14天，目前遭掩埋半層樓的保安寺已清理完成，但週邊厚重的砂石仍待處理，但是泥漿挖開的同時，一部分佛祖街上的民宅卻出現滲水現象，卻苦苦等不到抽水車支援，且在佛祖街側溝仍未挖通的狀態下，更雪上加霜。

住在佛祖街的陳先生表示，這幾天有許多志願者幫忙清淤，非常感謝志願者們，但目前遇到的滲水問題可說無解，在側溝仍未貫通的狀況下，汙水四處竄流，只能暫時先用沙包先阻擋污水進入家園，陳先生希望政府至少先派一台抽水車解決燃眉之急，這樣也能讓後續清理側溝工作能進行。

為了因應未來可能的降雨，國軍也集結於保安寺旁，製作沙包，提供災民阻擋可能的淹水。 位於佛祖街，原本被厚厚淤泥侵入，半層樓遭掩埋的保安寺，如今也完整露出。記者曾原信／攝影 佛祖街側溝持續堵塞，部分路段開始滲水，居民不知道如何是好。記者曾原信／攝影 佛祖街為光復鄉淹水重災區，目前多數民宅內仍有大量污泥，甚至有民宅內開始滲水。記者曾原信／攝影 位於佛祖街，原本被厚厚淤泥侵入，半層樓遭掩埋的保安寺，如今也完整露出，18羅漢雕像也在民眾努力下重見天日。記者曾原信／攝影 保安寺附近，國軍官兵製作沙袋，以防下禮拜颱風若帶來降雨，可給予居民沙袋防淹水。記者曾原信／攝影 佛祖街為光復鄉淹水重災區，目前多數民宅內仍有大量污泥，志願者馬不停蹄加速趕工。記者曾原信／攝影 佛祖街部分路段四天前開始滲水，由於側溝堵塞無法排水，不斷滲出的污水四處竄流，讓居民拿無可奈何。記者曾原信／攝影 佛祖街為光復鄉淹水重災區，目前多數民宅內仍有大量污泥，志願者馬不停蹄加速趕工，部分污泥只能靠機具處理。記者曾原信／攝影 住在佛祖街的陳先生，四天前家中突然淹水，只能靠沙袋勉強堵住入侵的污水，由於側溝仍然堵塞，陳先生已經好幾天沒辦法的好好睡覺，他希望政府能盡快派抽水車支援排水。記者曾原信／攝影 光復鄉重災區佛祖街距離完全復原仍需時間，有部分路段慎重開始滲水。記者曾原信／攝影 位於佛祖街，原本被厚厚淤泥侵入，半層樓遭掩埋的保安寺，如今也完整露出，周邊剩餘的泥土也有志願者持續清理。記者曾原信／攝影

