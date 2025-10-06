影／疑自來水管破裂？釀二次洪災 居民求援賴總統也無用
花蓮光復救災進入第14天，佛祖街復原進度緩慢，甚至還有災民抱怨地下水管疑似破裂，加上水溝不通，家門口完全都是積水宛如「二次洪災」，民眾求助鄉、村長，甚至昨天攔截賴清德總統，都沒有下文，感嘆家園復原進度不到一半「不知何時才能復原。」
中央前進協調所總協調官季連成今指出，除佛祖街外，街區道路清除工作已達到95％，今天會繼續處理道路淤泥、垃圾及側溝淤土，今天會繼續處理並完成至98％，重災區的佛祖街也力拚2天內完成災後復原，不過卻有住戶家中周圍仍被水淹，感嘆求助無門。
佛祖街115號民宅疑似因上方正在開挖碰到水管，導致下水道不斷湧水而出，屋主陳先生表示，水是從這兩天開始越積越多，而因為他住在的地方屬於佛祖街比較低窪，水往下流他就用沙包擋住，避免波及到後面更下游的住戶，他無奈表示，像村、鄉長求助至今都沒有得到解決，只能自力更生製作沙包將水都先擋下來。
陳先生說，他與父母、舅舅、舅媽住在一起，看到家園變成這樣子實在很難過，好不容易在鏟子超人幫忙下，家園暫時清理乾淨，不料水現在卻有淹起來，也希望政府能夠給予幫助，現在水溝還沒通、下禮拜又可能有颱風，不趕快處理，恐怕只會讓問題更加嚴重。
一同來幫忙的林先生也表示，昨天淹水其實就有求助，甚至賴總統來視察時還騎車過去表達訴求，但過了一天還是無任何動靜，反而水還是越淹越高，直言目前復原進度可能連一半都不到，感嘆「家園不知何時才能恢復原貌。」
