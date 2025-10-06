快訊

台鐵五權站驚傳「站員疑遭旅客推落軌道」 台鐵急報警

曾被警拉扯喊救命 啦啦隊女神「闕闕」洗錢遭判刑

館長嗆斬首賴清德 總統府說話了

影／疑自來水管破裂？釀二次洪災 居民求援賴總統也無用

聯合報／ 記者洪子凱曾原信／花蓮即時報導
一同來幫忙的林先生也表示，昨天淹水其實就有求助，甚至賴總統來視察時還騎車過去表達訴求，但過了一天還是無任何動靜。記者曾原信／攝影
一同來幫忙的林先生也表示，昨天淹水其實就有求助，甚至賴總統來視察時還騎車過去表達訴求，但過了一天還是無任何動靜。記者曾原信／攝影

花蓮光復救災進入第14天，佛祖街復原進度緩慢，甚至還有災民抱怨地下水管疑似破裂，加上水溝不通，家門口完全都是積水宛如「二次洪災」，民眾求助鄉、村長，甚至昨天攔截賴清德總統，都沒有下文，感嘆家園復原進度不到一半「不知何時才能復原。」

中央前進協調所總協調官季連成今指出，除佛祖街外，街區道路清除工作已達到95％，今天會繼續處理道路淤泥、垃圾及側溝淤土，今天會繼續處理並完成至98％，重災區的佛祖街也力拚2天內完成災後復原，不過卻有住戶家中周圍仍被水淹，感嘆求助無門。

佛祖街115號民宅疑似因上方正在開挖碰到水管，導致下水道不斷湧水而出，屋主陳先生表示，水是從這兩天開始越積越多，而因為他住在的地方屬於佛祖街比較低窪，水往下流他就用沙包擋住，避免波及到後面更下游的住戶，他無奈表示，像村、鄉長求助至今都沒有得到解決，只能自力更生製作沙包將水都先擋下來。

陳先生說，他與父母、舅舅、舅媽住在一起，看到家園變成這樣子實在很難過，好不容易在鏟子超人幫忙下，家園暫時清理乾淨，不料水現在卻有淹起來，也希望政府能夠給予幫助，現在水溝還沒通、下禮拜又可能有颱風，不趕快處理，恐怕只會讓問題更加嚴重。

一同來幫忙的林先生也表示，昨天淹水其實就有求助，甚至賴總統來視察時還騎車過去表達訴求，但過了一天還是無任何動靜，反而水還是越淹越高，直言目前復原進度可能連一半都不到，感嘆「家園不知何時才能恢復原貌。」

佛祖街115號民宅疑似因上方正在開挖碰到水管，導致下水道不斷湧水而出，屋主陳先生表示，水是從這兩天開始越積越多。記者曾原信／攝影
佛祖街115號民宅疑似因上方正在開挖碰到水管，導致下水道不斷湧水而出，屋主陳先生表示，水是從這兩天開始越積越多。記者曾原信／攝影
花蓮光復救災進入第14天，佛祖街復原進度緩慢。記者曾原信／攝影
花蓮光復救災進入第14天，佛祖街復原進度緩慢。記者曾原信／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

季連成：請花蓮縣府完成地方撤離計畫

國土署明家訪！ 花蓮光復89戶災民何去何從 縣府：研擬遷村

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

相關新聞

競爭激烈！鏟子超人上演「遺鏟爭奪戰」 網笑：休息即失業

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重洪災，來自四面八方的「鏟子超人」湧入光復鄉，投入重建行列。在這場標榜團結互助的救災行動中，卻曝光了一段令人哭笑不得的插曲－只要一放下鏟子，轉身一瞬就可能被「順手牽羊」。網友調侃道：「一個不注意…啪！遺鏟沒了，只好去偷拿隔壁的財鏟。」

圖輯／光復重災區佛祖街滲水竄往民宅 民眾推沙包擋水

颱風樺加沙的外圍環流帶來暴雨，造成馬太鞍堰塞湖溢流災害下，進而導致花蓮光復鄉佛祖街遭到大量泥漿洪水侵襲，至今已第14天，...

影／疑自來水管破裂？釀二次洪災 居民求援賴總統也無用

花蓮光復救災進入第14天，佛祖街復原進度緩慢，甚至還有災民抱怨地下水管疑似破裂，加上水溝不通，家門口完全都是積水宛如「二...

還有6人失聯！台中消防今出動第三梯次 馳援花蓮救災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成嚴重災情，消防署通報花蓮仍有6位民眾失聯，花蓮縣前進指揮所請各縣市協助支援。台中市長盧秀燕秉...

季連成：全力搜救失聯民眾、全面清理災區側溝 加速佛祖街清淤作業

中央災害應變中心前進協調所6日召開第24次工作會報後記者會，由總協調官行政院政務委員季連成說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新...

季連成任花蓮洪災總協調官圈粉背後 是政府錯判情勢

軍人背景出身的季連成最近網路聲量暴增，花蓮洪災爆發一周後，在外界質疑中央災害應變中心前進協調所總協調官層級太低聲中，行政院院改指派他接手，協調中央和地方合作。季的明快決策和霸氣調度，圈粉許多網友，甚至有呼聲拱他出戰2026花蓮縣長選舉。 中央為何不一開始就讓季連成站上第一線指揮調度？政院官員解釋，總協調官由經濟部常務次長賴建信換為季連成，就像是「背值星」概念，不同階段因應工作需求而做調整。但美其名是「輪任」，實則錯判情勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。