競爭激烈！鏟子超人上演「遺鏟爭奪戰」 網笑：休息即失業

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重洪災，來自四面八方的「鏟子超人」湧入光復鄉，投入重建行列。在這場標榜團結互助的救災行動中，卻曝光了一段令人哭笑不得的插曲，許多人表示只要一放下鏟子，轉身一瞬就可能被「順手牽羊」。網友調侃道：「一個不注意…啪！遺鏟沒了，只好去偷拿隔壁的財鏟。」

一名「鏟子超人」在Threads上發文指出，他在光復鄉某處稍作休息，沒想到鏟子竟被旁邊的志工拿去繼續作業；等他再回過神來，鏟子已不見蹤影。原PO表示：「來這裡的每個鏟子超人都在內卷，休息一下工作就會被搶走，鏟子一放就會被拿去。」甚至笑稱「X！我的遺鏟呢！」該文公開後迅速在網路擴散，引發大批網友留言調侃與共鳴。

除此之外，知名球評石明謹日前親赴災區支援時，也發文戲稱「這裡的治安真的太糟了」。他表示自己才偷懶五分鐘，鏟子就被他人取走繼續作業。這番話同樣引起網友熱烈討論，大家紛紛留言表示理解，並以幽默的方式回應。

律師林智群也在臉書「教戰」，提出若在災區找不到鏟子，就盯著有鏟子的人，接著叫他去休息，順勢搶走鏟子與工作；若不成，就用飲料灌他讓他去上廁所，他的鏟子和工就變你的了。貼文迅速釣出網友回應，該網友說明自己真的遇過有人拿飲料給他，送過去的鏟子瞬間被搶走；再把飲料遞給其他人時，卻被回覆：「想騙我的鏟子？休想！」也有人留言笑稱「律師這樣教搶鏟合適嗎？」

網友們看到這些「鏟子紛爭」後，留言區充滿各種「鏟」字梗：有人說「休息一下秒失業，真的是太鏟無人道了」、「一不注意就成無鏟階級」，也有人直言「這下子遺鏟沒了」，還有志工調侃「光復居然上演搶奪遺鏟的戲碼」。另一位志工則回憶，在清淤時只要有人休息一下，鏟子就可能被別人接手，他們無奈地說：「真的是搶著工作，不用怕休息會被看，大家眼中只有泥土。」

商品推薦