快訊

台鐵五權站驚傳「站員疑遭旅客推落軌道」 台鐵急報警

曾被警拉扯喊救命 啦啦隊女神「闕闕」洗錢遭判刑

館長嗆斬首賴清德 總統府說話了

競爭激烈！鏟子超人上演「遺鏟爭奪戰」 網笑：休息即失業

聯合新聞網／ 綜合報導
光復車站旁有上百支鏟子，讓志工拿了就可直接投入救災。記者王思慧／攝影
光復車站旁有上百支鏟子，讓志工拿了就可直接投入救災。記者王思慧／攝影

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重洪災，來自四面八方的「鏟子超人」湧入光復鄉，投入重建行列。在這場標榜團結互助的救災行動中，卻曝光了一段令人哭笑不得的插曲，許多人表示只要一放下鏟子，轉身一瞬就可能被「順手牽羊」。網友調侃道：「一個不注意…啪！遺鏟沒了，只好去偷拿隔壁的財鏟。」

一名「鏟子超人」在Threads上發文指出，他在光復鄉某處稍作休息，沒想到鏟子竟被旁邊的志工拿去繼續作業；等他再回過神來，鏟子已不見蹤影。原PO表示：「來這裡的每個鏟子超人都在內卷，休息一下工作就會被搶走，鏟子一放就會被拿去。」甚至笑稱「X！我的遺鏟呢！」該文公開後迅速在網路擴散，引發大批網友留言調侃與共鳴。

除此之外，知名球評石明謹日前親赴災區支援時，也發文戲稱「這裡的治安真的太糟了」。他表示自己才偷懶五分鐘，鏟子就被他人取走繼續作業。這番話同樣引起網友熱烈討論，大家紛紛留言表示理解，並以幽默的方式回應。

律師林智群也在臉書「教戰」，提出若在災區找不到鏟子，就盯著有鏟子的人，接著叫他去休息，順勢搶走鏟子與工作；若不成，就用飲料灌他讓他去上廁所，他的鏟子和工就變你的了。貼文迅速釣出網友回應，該網友說明自己真的遇過有人拿飲料給他，送過去的鏟子瞬間被搶走；再把飲料遞給其他人時，卻被回覆：「想騙我的鏟子？休想！」也有人留言笑稱「律師這樣教搶鏟合適嗎？」

網友們看到這些「鏟子紛爭」後，留言區充滿各種「鏟」字梗：有人說「休息一下秒失業，真的是太鏟無人道了」、「一不注意就成無鏟階級」，也有人直言「這下子遺鏟沒了」，還有志工調侃「光復居然上演搶奪遺鏟的戲碼」。另一位志工則回憶，在清淤時只要有人休息一下，鏟子就可能被別人接手，他們無奈地說：「真的是搶著工作，不用怕休息會被看，大家眼中只有泥土。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人

延伸閱讀

中秋連假心繫花蓮 賴總統感謝10萬志工協助救災

鏟子超人連假救災「台鐵又傳停車不當」列車晚3分開車

光復災區續湧超人大軍 強化側溝清淤鎖定30公里

影／五味雜陳中秋！住60年家被毀 災民謝鏟子超人：明年一起喝酒烤肉

相關新聞

競爭激烈！鏟子超人上演「遺鏟爭奪戰」 網笑：休息即失業

花蓮因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重洪災，來自四面八方的「鏟子超人」湧入光復鄉，投入重建行列。在這場標榜團結互助的救災行動中，卻曝光了一段令人哭笑不得的插曲－只要一放下鏟子，轉身一瞬就可能被「順手牽羊」。網友調侃道：「一個不注意…啪！遺鏟沒了，只好去偷拿隔壁的財鏟。」

圖輯／光復重災區佛祖街滲水竄往民宅 民眾推沙包擋水

颱風樺加沙的外圍環流帶來暴雨，造成馬太鞍堰塞湖溢流災害下，進而導致花蓮光復鄉佛祖街遭到大量泥漿洪水侵襲，至今已第14天，...

影／疑自來水管破裂？釀二次洪災 居民求援賴總統也無用

花蓮光復救災進入第14天，佛祖街復原進度緩慢，甚至還有災民抱怨地下水管疑似破裂，加上水溝不通，家門口完全都是積水宛如「二...

還有6人失聯！台中消防今出動第三梯次 馳援花蓮救災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成嚴重災情，消防署通報花蓮仍有6位民眾失聯，花蓮縣前進指揮所請各縣市協助支援。台中市長盧秀燕秉...

季連成：全力搜救失聯民眾、全面清理災區側溝 加速佛祖街清淤作業

中央災害應變中心前進協調所6日召開第24次工作會報後記者會，由總協調官行政院政務委員季連成說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新...

季連成任花蓮洪災總協調官圈粉背後 是政府錯判情勢

軍人背景出身的季連成最近網路聲量暴增，花蓮洪災爆發一周後，在外界質疑中央災害應變中心前進協調所總協調官層級太低聲中，行政院院改指派他接手，協調中央和地方合作。季的明快決策和霸氣調度，圈粉許多網友，甚至有呼聲拱他出戰2026花蓮縣長選舉。 中央為何不一開始就讓季連成站上第一線指揮調度？政院官員解釋，總協調官由經濟部常務次長賴建信換為季連成，就像是「背值星」概念，不同階段因應工作需求而做調整。但美其名是「輪任」，實則錯判情勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。