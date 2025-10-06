快訊

珍古德臨終語出驚人！想送川普、習近平到太空原因曝 這些人也被點名

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

季連成：全力搜救失聯民眾、全面清理災區側溝 加速佛祖街清淤作業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中央前進協調所總協調官季連成（右二）表示，光復鄉89戶是否遷村牽涉層面廣、影響深遠，是「複雜問題」，需長期討論與共識，中繼屋可先興建。記者王思慧／攝影
中央前進協調所總協調官季連成（右二）表示，光復鄉89戶是否遷村牽涉層面廣、影響深遠，是「複雜問題」，需長期討論與共識，中繼屋可先興建。記者王思慧／攝影

中央災害應變中心前進協調所6日召開第24次工作會報後記者會，由總協調官行政院政務委員季連成說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救災進度。今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及協助民宅送水與住宅屋內清洗勤務，計動員209人、52部車輛、7臺無人機、4艘船艇、1搜救犬持續救援，統計死亡人數18人、失聯人數6人、救出人數717人、受傷157人。

季連成表示，今日是中秋節，仍會維持正常救援任務，國軍兵力及志工均已陸續進入災區協助。季總協調官強調，堰塞湖蓄水量目前約585萬噸，約為原滿水位的6.4%，而堰塞湖紅色警戒仍維持不變，要解除紅色警戒必須符合四項要件：第一，評估堰塞湖後續如溢流，水量是否會造成衝擊；第二，經濟部水利署已建構2,860公尺長、5公尺高的臨時安全堤防，共有三層防護，最後一層土堤也在其表面鋪上鋼網及噴凝土，強化其堅固性，以抵擋一定水流之衝擊；第三，目前疏濬工程已開挖20萬至30萬立方公尺土方，未來仍會持續疏濬，讓水流依據疏濬方向流動；第四，今日下午會請花蓮縣政府完成地方撤離計畫，在中央部分，內政部劉世芳部長將於今日召會研商，俟會議定案後，會再評估上述四項要件後決定是否解除紅色警戒。

季連成指出，今天救災工作重點為災區側溝全面清理，由內政部國土管理署全權負責，並由環境部調整及徵調全國清溝車，預計在10月18日完成所有清溝任務，因此今日兵力部署重點在清溝，所有進入災區的志工也以安排清溝任務為主，讓污泥淤積問題澈底解決。另為整合災區資源，季總協調官強調，包括中央與地方調派機具等，將由環境部全權統合，只要進入災區的救災機具，都必須接受環境部的調度。

季連成指出，今日救災工作的第二個重點是，將佛祖街到保安寺整條街劃分為另一責任區，由國軍上校指揮官全權負責，尤其佛祖街橫跨兩個村，該名主責的上校指揮官將協同中央觀察官、花蓮縣府同仁及村長共同協助，希望讓佛祖街加速復原。此外，敦厚路也是今日清理工作及兵力部署的重點區域，希望今日能整理完畢。

季連成進一步說明，除光復鄉大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村之外，鳳林鎮也已劃入中央第8個災後復原救援區，今日中央除已指派勘察人員與鳳林鎮鎮長聯繫外，亦會進行全面會勘及利用無人機空拍觀測。

季連成表示，目前已有許多民眾開始準備進行住家修繕及裝潢，中央會請建築師公會自今日起協助進行民宅安全鑑定，俟確認安全無虞後，才會開始進行修繕工作。此外，災區用水、用電及通訊均已正常供應，僅有少數家戶有供水問題，因此中央前進協調所已統合具水電維修專業的志工，並與台水公司及台電公司同仁共組服務團隊進入災區提供機動式服務，只要居民有需求，就會立刻進行修復。

針對學校復課部分，季連成指出，光復商工教學區已恢復就緒，另部份非教學區之地下室仍在清淤，因此該校自明日起先採線上上課方式，10月13日則恢復實體上課；其次，光復地區2國中、5國小自明日開始恢復實體上課，維護學生上課權益。其中，大進國小校區仍有收容災民，校方也承諾予以協助，讓學生與收容災民分區管理，避免相互干擾。季連成也呼籲所有志工自明日起不要進入學校，縣府將派員在學校門口進行人員管制，讓學生安心上課。

在農田清淤部分，季連成表示，農田遭厚實的淤泥覆蓋，約有一個人高，目前清出的淤泥將堆放至道路兩旁，但若遇雨淤泥恐再次被沖刷，影響救災工作進度，因此軍方今日會利用機具將淤泥堆成的土堤削成斜坡，由農業部鋪蓋帆布，並利用砂包壓住帆布強化鞏固，讓雨水不會夾帶砂土流進水溝與道路。此外，今日也有1,000位志工在保安寺裝填1萬個防汛砂包，未來會將這些砂包鋪設到農田邊坡上穩固邊坡，避免造成二度傷害。

最後，季連成強調，針對目前失聯的6位民眾，總統5日下午前來前進協調所慰勉所有救災同仁時指示搜尋工作不中斷，會持續下去。總統也指示中央搜救單位，包括內政部消防署調度的各縣市救難大隊、海巡及國軍同仁，以及地方搜救團隊持續進行強力搜索，同時佛祖街及保安寺持續開挖淤土，他也會請特搜人員進入該區域協助，確認是否可以搜尋到失聯者蹤跡。

堰塞湖 馬太鞍溪 季連成 花蓮縣政府 內政部 環境部 失聯 災民

延伸閱讀

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

季連成：請花蓮縣府完成地方撤離計畫

國土署明家訪！ 花蓮光復89戶災民何去何從 縣府：研擬遷村

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

相關新聞

還有6人失聯！台中消防今出動第三梯次 馳援花蓮救災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成嚴重災情，消防署通報花蓮仍有6位民眾失聯，花蓮縣前進指揮所請各縣市協助支援。台中市長盧秀燕秉...

季連成：全力搜救失聯民眾、全面清理災區側溝 加速佛祖街清淤作業

中央災害應變中心前進協調所6日召開第24次工作會報後記者會，由總協調官行政院政務委員季連成說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新...

季連成任花蓮洪災總協調官圈粉背後 是政府錯判情勢

軍人背景出身的季連成最近網路聲量暴增，花蓮洪災爆發一周後，在外界質疑中央災害應變中心前進協調所總協調官層級太低聲中，行政院院改指派他接手，協調中央和地方合作。季的明快決策和霸氣調度，圈粉許多網友，甚至有呼聲拱他出戰2026花蓮縣長選舉。 中央為何不一開始就讓季連成站上第一線指揮調度？政院官員解釋，總協調官由經濟部常務次長賴建信換為季連成，就像是「背值星」概念，不同階段因應工作需求而做調整。但美其名是「輪任」，實則錯判情勢。

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

花蓮縣光復鄉災後復原邁入第13天，據前進協調所總協調官季連成表示，家屋淤泥清除進度已達百分百，而街區道路清除工作已達到百...

祝賀中秋 蔡英文：希望花蓮早日恢復正常生活

前總統蔡英文今天透過臉書祝福大家中秋佳節愉快，她說，感謝協助花蓮救災的鏟子超人與志工，感謝國軍的投入以及中央政府的協調，...

花蓮光復中學街瀰漫刺鼻異味 環境部證實農藥罐破裂籲民眾勿靠近

花光復鄉持續災後復建，其中請志工協助清理側溝，沒想到今天傳出大平村中學街90巷的水溝疑似有農藥，導致居民不適送醫。環境部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。