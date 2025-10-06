還有6人失聯！台中消防今出動第三梯次 馳援花蓮救災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成嚴重災情，消防署通報花蓮仍有6位民眾失聯，花蓮縣前進指揮所請各縣市協助支援。台中市長盧秀燕秉持「中央與地方團結一心、災難無分彼此」的精神，今天請消防局立即整備，派遣特種搜救隊第三梯次前往支援。

台中市消防局表示，今出動4車特種搜救隊、10名專業搜救人員及1隻搜救犬，今天中午12時40分從西屯消防分隊整裝出發，支援花蓮地區搜尋任務。

此次出勤人員攜帶水域救援、繩索救助等專業裝備及空拍機，並搭配搜救犬協助搜索，將依現場指揮系統任務分配，強化搜尋範圍與效率。

消防局搶救科技正凃政宏向特搜隊員勉勵，叮囑任務安全第一，期勉全體人員全力以赴、平安歸來。

市長盧秀燕表示，花蓮災情牽動全國民心，台中市政府在確保本市防救災能量充足下，將全力配合中央統一調度，投入最專業、最堅強的特搜隊伍，共同守護受災民眾的生命安全。

市府呼籲，搜救行動分秒必爭，請民眾持續為所有前線人員與災區民眾加油打氣，盼望能早日找到失聯者，讓家人安心。 花蓮迄今仍有6人失聯，台中市消防局今再出動人力、設備馳援。圖／台中市消防局提供

