快訊

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

原民會擴大部落關懷小組 1村1小組進駐光復鄉7村

中央社／ 台北6日電

光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災受損，原民會表示，即起擴大「部落關懷小組」，進駐光復鄉7個村、1村設1關懷小組，每天進駐部落協助災民需求，如臨時工申請、福利救助宣導及清查家屋毀損等服務。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，即日起加派人力擴大「部落關懷小組」規模，針對光復鄉大華村、大平村、大同村、大安村、大馬村、北富村、東富村7個村，採1村1關懷小組，每天進駐部落，全面蒐集災民需求，提供到府關懷、傷亡慰問、臨時工申請、福利救助宣導、清查家屋毀損等服務。

原民會說明，自花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生，原民會即進駐中央災害應變中心前進協調所，並深入部落傾聽族人需求與建議，串聯跨部會資源，全力解決族人各項需求。

原民會指出，自2日起即組織全國各地原住民族社工員、就業服務員、金融輔導員、產業推廣人員等人力，成立「部落關懷小組」，以族人服務族人精神，主動到宅提供關懷慰問，用心陪伴族人度過難關。

原民會表示，明天也將配合行政院設置「一站式服務站」，指派人員進駐服務，高度重視族人各項重建復原需求，以實際行動與族人站在一起，持續推動家園重建，協助大家早日回歸日常生活。

堰塞湖 馬太鞍溪 原民會 光復鄉

延伸閱讀

光復明恢復上課 校園仍收容災民家長憂安全 教育處：警力全天駐點

國土署明家訪！ 花蓮光復89戶災民何去何從 縣府：研擬遷村

政院：既有方案＋總統加碼花蓮災民每戶可領35萬 7日啟動受理

光復災區續湧超人大軍 強化側溝清淤鎖定30公里

相關新聞

還有6人失聯！台中消防今出動第三梯次 馳援花蓮救災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成嚴重災情，消防署通報花蓮仍有6位民眾失聯，花蓮縣前進指揮所請各縣市協助支援。台中市長盧秀燕秉...

季連成：全力搜救失聯民眾、全面清理災區側溝 加速佛祖街清淤作業

中央災害應變中心前進協調所6日召開第24次工作會報後記者會，由總協調官行政院政務委員季連成說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新...

季連成任花蓮洪災總協調官圈粉背後 是政府錯判情勢

軍人背景出身的季連成最近網路聲量暴增，花蓮洪災爆發一周後，在外界質疑中央災害應變中心前進協調所總協調官層級太低聲中，行政院院改指派他接手，協調中央和地方合作。季的明快決策和霸氣調度，圈粉許多網友，甚至有呼聲拱他出戰2026花蓮縣長選舉。 中央為何不一開始就讓季連成站上第一線指揮調度？政院官員解釋，總協調官由經濟部常務次長賴建信換為季連成，就像是「背值星」概念，不同階段因應工作需求而做調整。但美其名是「輪任」，實則錯判情勢。

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

花蓮縣光復鄉災後復原邁入第13天，據前進協調所總協調官季連成表示，家屋淤泥清除進度已達百分百，而街區道路清除工作已達到百...

祝賀中秋 蔡英文：希望花蓮早日恢復正常生活

前總統蔡英文今天透過臉書祝福大家中秋佳節愉快，她說，感謝協助花蓮救災的鏟子超人與志工，感謝國軍的投入以及中央政府的協調，...

花蓮光復中學街瀰漫刺鼻異味 環境部證實農藥罐破裂籲民眾勿靠近

花光復鄉持續災後復建，其中請志工協助清理側溝，沒想到今天傳出大平村中學街90巷的水溝疑似有農藥，導致居民不適送醫。環境部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。