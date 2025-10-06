原民會擴大部落關懷小組 1村1小組進駐光復鄉7村
光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖洪災受損，原民會表示，即起擴大「部落關懷小組」，進駐光復鄉7個村、1村設1關懷小組，每天進駐部落協助災民需求，如臨時工申請、福利救助宣導及清查家屋毀損等服務。
原住民族委員會今天發布新聞稿表示，即日起加派人力擴大「部落關懷小組」規模，針對光復鄉大華村、大平村、大同村、大安村、大馬村、北富村、東富村7個村，採1村1關懷小組，每天進駐部落，全面蒐集災民需求，提供到府關懷、傷亡慰問、臨時工申請、福利救助宣導、清查家屋毀損等服務。
原民會說明，自花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災發生，原民會即進駐中央災害應變中心前進協調所，並深入部落傾聽族人需求與建議，串聯跨部會資源，全力解決族人各項需求。
原民會指出，自2日起即組織全國各地原住民族社工員、就業服務員、金融輔導員、產業推廣人員等人力，成立「部落關懷小組」，以族人服務族人精神，主動到宅提供關懷慰問，用心陪伴族人度過難關。
原民會表示，明天也將配合行政院設置「一站式服務站」，指派人員進駐服務，高度重視族人各項重建復原需求，以實際行動與族人站在一起，持續推動家園重建，協助大家早日回歸日常生活。
