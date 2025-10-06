圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

花蓮縣光復鄉災後復原邁入第13天，據前進協調所總協調官季連成表示，家屋淤泥清除進度已達百分百，而街區道路清除工作已達到百分之九十五。由於中秋連假即將結束，許多志工也將返回各自工作崗位，上午志工們加緊清淤，居民也終於可以慢慢恢復正常生活。
住在中正路的一家人表示，當時淹水高度高過頭頂，光等水退及打掃就花了10多天，而住在敦厚街的潘女士則親眼目睹光復國中被洪水入侵，直呼恐怖，並慶幸自己住家有圍牆擋著後門，否則後果不堪設想。
