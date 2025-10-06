圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

快訊

攝影中心／ 記者曾原信／花蓮即時報導
光復鄉部分道路淤泥已清乾淨，中秋連假即將結束，居民皆盼盡快回歸日常生活。記者曾原信／攝影
光復鄉部分道路淤泥已清乾淨，中秋連假即將結束，居民皆盼盡快回歸日常生活。記者曾原信／攝影

花蓮縣光復鄉災後復原邁入第13天，據前進協調所總協調官季連成表示，家屋淤泥清除進度已達百分百，而街區道路清除工作已達到百分之九十五。由於中秋連假即將結束，許多志工也將返回各自工作崗位，上午志工們加緊清淤，居民也終於可以慢慢恢復正常生活。

住在中正路的一家人表示，當時淹水高度高過頭頂，光等水退及打掃就花了10多天，而住在敦厚街的潘女士則親眼目睹光復國中被洪水入侵，直呼恐怖，並慶幸自己住家有圍牆擋著後門，否則後果不堪設想。

光復鄉中山路週邊巷弄仍有部分民宅內部有淤泥，志工們抓緊時間清理，期望在中秋節後能讓居民有乾淨的家。記者曾原信／攝影
光復鄉中山路週邊巷弄仍有部分民宅內部有淤泥，志工們抓緊時間清理，期望在中秋節後能讓居民有乾淨的家。記者曾原信／攝影
光復鄉淹水災情後，台電工程人員持續維修，盼讓各地都恢復供電。記者曾原信／攝影
光復鄉淹水災情後，台電工程人員持續維修，盼讓各地都恢復供電。記者曾原信／攝影
位於光復鄉台九線旁的龐大淤泥，都是從災區清理出來，未來如何處理也是課題。記者曾原信／攝影
位於光復鄉台九線旁的龐大淤泥，都是從災區清理出來，未來如何處理也是課題。記者曾原信／攝影
位於光復鄉中正路周邊的民宅，一家人正清理淹水後淤泥。記者曾原信／攝影
位於光復鄉中正路周邊的民宅，一家人正清理淹水後淤泥。記者曾原信／攝影
光復鄉中山路周邊巷弄仍有部分民宅巷弄內部有淤泥，志工們抓緊時間清理，期望在中秋節後能讓居民有乾淨的家。記者曾原信／攝影
光復鄉中山路周邊巷弄仍有部分民宅巷弄內部有淤泥，志工們抓緊時間清理，期望在中秋節後能讓居民有乾淨的家。記者曾原信／攝影
位於光復國中周邊的國軍官兵，協助居民清除房屋旁側溝泥土。記者曾原信／攝影
位於光復國中周邊的國軍官兵，協助居民清除房屋旁側溝泥土。記者曾原信／攝影
住在敦厚路的潘女士表示，馬太鞍堰塞湖溢流時洪水兇猛，如果家中後門沒有圍牆，後果恐更加嚴重，潘女士家中牆壁上留著淹水痕跡。記者曾原信／攝影
住在敦厚路的潘女士表示，馬太鞍堰塞湖溢流時洪水兇猛，如果家中後門沒有圍牆，後果恐更加嚴重，潘女士家中牆壁上留著淹水痕跡。記者曾原信／攝影
位於光復鄉中正路周邊的民宅，一家人正清理淹水後淤泥，並將月曆擦拭乾淨，迎接新的一天。記者曾原信／攝影
位於光復鄉中正路周邊的民宅，一家人正清理淹水後淤泥，並將月曆擦拭乾淨，迎接新的一天。記者曾原信／攝影
住在敦厚路的潘女士表示，馬太鞍堰塞湖溢流時洪水兇猛，如果家中後門沒有圍牆，後果恐更加嚴重，潘女士家中牆壁上留著淹水痕跡，但家中紀念性的獎狀竟然還在。記者曾原信／攝影
住在敦厚路的潘女士表示，馬太鞍堰塞湖溢流時洪水兇猛，如果家中後門沒有圍牆，後果恐更加嚴重，潘女士家中牆壁上留著淹水痕跡，但家中紀念性的獎狀竟然還在。記者曾原信／攝影
位於光復國中周邊的居民，趁屋內淤泥清理完畢，用高壓水槍將家中清潔一番。記者曾原信／攝影
位於光復國中周邊的居民，趁屋內淤泥清理完畢，用高壓水槍將家中清潔一番。記者曾原信／攝影
位於光復鄉中正路周邊的民宅，一家人正清理淹水後淤泥，居民形容當時淹水高度讓人滅頂，光清理花了10多天。記者曾原信／攝影
位於光復鄉中正路周邊的民宅，一家人正清理淹水後淤泥，居民形容當時淹水高度讓人滅頂，光清理花了10多天。記者曾原信／攝影

