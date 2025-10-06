祝賀中秋 蔡英文：希望花蓮早日恢復正常生活
前總統蔡英文今天透過臉書祝福大家中秋佳節愉快，她說，感謝協助花蓮救災的鏟子超人與志工，感謝國軍的投入以及中央政府的協調，並提出完整的經費補助方案，陪伴花蓮重建家園，她也衷心希望花蓮能早日恢復日常生活。
蔡英文表示，這幾天連假，很多人返鄉與家人、親友團聚，也有很多人選擇到花蓮，繼續協助救災、復原，她要謝謝鏟子超人與志工，在這個特別的節日，選擇用這樣的方式，與花蓮人站在一起，團結一心；她也要謝謝國軍的投入，以及中央政府的協調，並提出完整的經費補助方案，陪伴花蓮重建家園，她也衷心希望花蓮能早日恢復日常生活。
