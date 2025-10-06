花蓮光復中學街瀰漫刺鼻異味 環境部證實農藥罐破裂籲民眾勿靠近

花光復鄉持續災後復建，其中請志工協助清理側溝，沒想到今天傳出大平村中學街90巷的水溝疑似有農藥，導致居民不適送醫。環境部環境管理署長顏旭明證實接獲通報，初步研判是大量農藥罐子破裂，已派專業人員處理，呼籲民眾不要靠近。

環境管理署長顏旭明表示，有人回報在中學街附近有民眾聞到特殊的異味，初步研判應該是農民儲存的農藥破裂、味道很重，已派專業人員前往處理，並在當地畫設圍籬，呼籲民眾不要靠近，詳細的物質會再確認，人員已在現場調查。

顏旭明指出，原則上農藥會讓大家覺得不舒服，代表儲存的量應該比較大，一般在農田裡的農藥量都比較小，應該是不會讓大家感到不適。若儲存量比較大，那這部分就要特別小心。現在清溝的狀況還算順暢，大概30分鐘後清溝車跟吸泥車處理後，濃度會大幅降低。

顏旭明表示，初步判斷應該屬於有機磷類農藥，普遍使用在農作物上面，經詢問毒災應變小組意見，目前以清溝車將裡面的汙泥抽取後，會送到暫時的地方。一般的農藥經過曝曬就會自然分解，會找一個地方做圍籬曝曬，也讓民眾不接近這個地方，持續上下游做濃度監測。

當地居民說，昨天大概2時許出現味道，小孩稱嘴唇麻麻的，其他人感到頭暈、手腳發軟，很多鄰居說趕快喝鹽巴水、鮮奶；猜測志工清垃圾時，沒發現農藥滾到路邊，被車輛壓破味道就飄出來。發現是農藥的時候，就先用土把它蓋住，並用袋子裝起來，之後就一直沖洗，小孩昨天有送醫，現在已無大礙。

顏呼籲，所有的志工在清理的時候，如果有看到比較特殊的瓶罐等，務必要小心，由專業人員處理，並向聯絡官或在場的政府人員回報。

