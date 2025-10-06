快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

花蓮光復中學街瀰漫刺鼻異味 環境部證實農藥罐破裂籲民眾勿靠近

聯合報／ 記者王思慧洪子凱／花蓮即時報導
花蓮光復鄉中學街附近有民眾聞到特殊的異味，初步研判應該是農民儲存的農藥破裂、味道很重，環境部派清溝車跟吸泥車處理後，濃度會大幅降低。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉中學街附近有民眾聞到特殊的異味，初步研判應該是農民儲存的農藥破裂、味道很重，環境部派清溝車跟吸泥車處理後，濃度會大幅降低。記者王思慧／攝影

花光復鄉持續災後復建，其中請志工協助清理側溝，沒想到今天傳出大平村中學街90巷的水溝疑似有農藥，導致居民不適送醫。環境部環境管理署長顏旭明證實接獲通報，初步研判是大量農藥罐子破裂，已派專業人員處理，呼籲民眾不要靠近。

環境管理署長顏旭明表示，有人回報在中學街附近有民眾聞到特殊的異味，初步研判應該是農民儲存的農藥破裂、味道很重，已派專業人員前往處理，並在當地畫設圍籬，呼籲民眾不要靠近，詳細的物質會再確認，人員已在現場調查。

顏旭明指出，原則上農藥會讓大家覺得不舒服，代表儲存的量應該比較大，一般在農田裡的農藥量都比較小，應該是不會讓大家感到不適。若儲存量比較大，那這部分就要特別小心。現在清溝的狀況還算順暢，大概30分鐘後清溝車跟吸泥車處理後，濃度會大幅降低。

顏旭明表示，初步判斷應該屬於有機磷類農藥，普遍使用在農作物上面，經詢問毒災應變小組意見，目前以清溝車將裡面的汙泥抽取後，會送到暫時的地方。一般的農藥經過曝曬就會自然分解，會找一個地方做圍籬曝曬，也讓民眾不接近這個地方，持續上下游做濃度監測。

當地居民說，昨天大概2時許出現味道，小孩稱嘴唇麻麻的，其他人感到頭暈、手腳發軟，很多鄰居說趕快喝鹽巴水、鮮奶；猜測志工清垃圾時，沒發現農藥滾到路邊，被車輛壓破味道就飄出來。發現是農藥的時候，就先用土把它蓋住，並用袋子裝起來，之後就一直沖洗，小孩昨天有送醫，現在已無大礙。

顏呼籲，所有的志工在清理的時候，如果有看到比較特殊的瓶罐等，務必要小心，由專業人員處理，並向聯絡官或在場的政府人員回報。

花蓮光復鄉中學街附近有民眾聞到特殊的異味，初步研判應該是農民儲存的農藥破裂、味道很重，環境部派清溝車跟吸泥車處理後，濃度會大幅降低。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉中學街附近有民眾聞到特殊的異味，初步研判應該是農民儲存的農藥破裂、味道很重，環境部派清溝車跟吸泥車處理後，濃度會大幅降低。記者王思慧／攝影
環境部環境管理署長顏旭明證實接獲通報，初步研判是大量農藥罐子破裂，已派專業人員處理，呼籲民眾不要靠近。記者王思慧／攝影
環境部環境管理署長顏旭明證實接獲通報，初步研判是大量農藥罐子破裂，已派專業人員處理，呼籲民眾不要靠近。記者王思慧／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

新竹400人組「鏟子超人專車」中秋節至花蓮災區清理重建

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

才捐5百萬救花蓮！五月天阿信嘆「自己沒什麼用」

全身包緊緊低調赴花蓮救災被認出 李雅英驚「怎麼知道我在這」

相關新聞

花蓮光復中學街瀰漫刺鼻異味 環境部證實農藥罐破裂籲民眾勿靠近

花光復鄉持續災後復建，其中請志工協助清理側溝，沒想到今天傳出大平村中學街90巷的水溝疑似有農藥，導致居民不適送醫。環境部...

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

花蓮洪災邁入第14天，目前救災資源多在光復鄉佛祖街等地，不過鳳林鎮許多住靠花蓮溪也受災嚴重，但都非保全戶，鎮長盼快想起「...

獨／長照奇蹟！水淹前夕 光復長照撤離急送30公里外 挽救47位長者之夜

花蓮光復長照中心在水災中遭滅頂，泥水淹過護理站、行政區與大廳，廚房設備全毀，排水口被淤沙徹底堵塞，機構內各式裝置幾乎泡水...

影／新課本迎接明天復課 光復國中加緊清掃

花蓮縣光復鄉救災行動持續，中秋三天連假即將結束，明天是預定開學日，光復國中明天將正常開學，校長黃建榮表示，目前校舍已恢復...

花蓮光復家園努力復建中… 災民志工一同烤肉過中秋

花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉、圍坐閒聊，空...

新竹400人組「鏟子超人專車」中秋節至花蓮災區清理重建

花蓮洪災邁入第14天，新竹縣遊覽車同業公會理事長盧讚祥號召10台「鏟子超人支援專車」今天中秋節凌晨1時由新竹縣政府廣場出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。