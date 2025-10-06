影／新課本迎接明天復課 光復國中加緊清掃
花蓮縣光復鄉救災行動持續，中秋三天連假即將結束，明天是預定開學日，光復國中明天將正常開學，校長黃建榮表示，目前校舍已恢復基本功能，除了室外足球場因完全毀損無法使用，但仍可使用體育館作為替代，黃建榮表示，學生168人中，有5位學生是受災戶被安置在其它縣市，學校提供3台接駁車，接送住在較遠學生上下課，另外因應學生文具、課本遭大水沖走，新文具及課本也已準備好，黃建榮希望學生都能回學校上課。
