影／新課本迎接明天復課 光復國中加緊清掃

攝影中心／ 記者曾原信／花蓮即時報導
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，各地志工趕工，要在明天讓學校能正常上課。記者曾原信／攝影
花蓮縣光復鄉救災行動持續，中秋三天連假即將結束，明天是預定開學日，光復國中明天將正常開學，校長黃建榮表示，目前校舍已恢復基本功能，除了室外足球場因完全毀損無法使用，但仍可使用體育館作為替代，黃建榮表示，學生168人中，有5位學生是受災戶被安置在其它縣市，學校提供3台接駁車，接送住在較遠學生上下課，另外因應學生文具、課本遭大水沖走，新文具及課本也已準備好，黃建榮希望學生都能回學校上課。

中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，雖然足球場等室外運動場地全毀，但體育館可恢復運作。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，國軍化學兵對每間教室消毒，讓明天開學學生有安全環境。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，國軍投入許多兵力清潔校園，有官兵在體育館休息，旁邊仍擺著鏟子。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，多數教室已恢復乾淨。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，國軍與志願者接力將體育館內泥水帶出。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，各地志工趕工，要在明天讓學校能正常上課，目前除室外運動場無法使用外，校舍已恢復基本功能。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，各地志工趕工清潔，要在明天讓學校能正常上課。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，各地趕來的志工加緊腳步恢復校園運作，圖為志工清潔一樓教室。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，校長黃建榮表示，明天開學沒有問題，主要教學大樓已快完成清理。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，各地趕來的志工加緊腳步恢復校園運作。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，校長黃建榮表示，新課本也已準備好，等學生回來上課。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，雖然足球場等室外運動場地全毀，但體育館可恢復運作。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，國軍投入許多兵力清潔校園，官兵接力將體育館地下室泥水帶出。記者曾原信／攝影
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，各地趕來的志工加緊腳步恢復校園運作，圖為志工冒著塵土飛揚打掃校園。記者曾原信／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 開學日 光復鄉

