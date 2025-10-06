快訊

新竹400人組「鏟子超人專車」中秋節至花蓮災區清理重建

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
花蓮洪災邁入第14天，新竹縣遊覽車同業公會理事長盧讚祥號召10台「鏟子超人支援專車」今天中秋節凌晨1時由新竹縣政府廣場出發，載運400位熱心民眾前往花蓮投入災後支援行動。圖／新竹縣政府提供
花蓮洪災邁入第14天，新竹縣遊覽車同業公會理事長盧讚祥號召10台「鏟子超人支援專車」今天中秋節凌晨1時由新竹縣政府廣場出發，載運400位熱心民眾前往花蓮投入災後支援行動。副縣長陳見賢到場送行，感謝公會與鄉親們以實際行動展現同島一命 、將心比心的精神。

陳見賢表示，「鏟子超人支援專車」由全達旅遊客運公司提供車輛支援，行程安排當天來回，並備有便當與物資。新竹縣雖與花蓮相隔山海，但人心相連。由縣內遊覽車業者與民眾自發組成的支援車隊，展現台灣民間的溫暖與團結，也體現新竹縣「有情有義」的地方特質。縣府除感謝遊覽車業者提供免費車輛與餐食，也呼籲民眾持續關心花蓮災後重建，讓愛心與力量源源不絕。

全達遊覽車老闆娘莊家卉表示，發起活動的起心動念在於秉持同島一命的精神，看到很多縣民想幫忙卻買不到火車票，期運用自有資源為社會盡一份心力，本次志工活動在網路上號召，馬上收到雪片般飛來的報名訊息，不到幾個小時報名踴躍，共計出動10台遊覽車，約400名民眾參與，將前往災區進行環境清理與慰問行動，盼以實際行動陪伴災民度過難關。

寶山田心園生態園區的志工黃小姐說，原本就想去花蓮災區但因路途太遙遠、不知道怎麼過去比較好，聽到園主范文芳分享網路報名的訊息，覺得發起者很有心，讓更多人有機會參協助花蓮救災。她也分享，同行的一位民眾是之前柬埔寨旅遊同團成員，他們沒有相約、共襄盛舉，內心覺得很感動。

新竹縣政府表示，面對天災挑戰，縣府將持續與民間力量合作，建立跨縣市互助網絡，讓善的循環在各地延續。

新竹縣副縣長陳見賢（左）代表感謝竹縣遊覽車同業公會理事長盧讚祥（右）發揮「同島一命」的大愛精神。圖／新竹縣政府提供
副縣長陳見賢到場送行，感謝公會與鄉親們以實際行動展現同島一命 、將心比心的精神。圖／新竹縣政府提供
花蓮洪災邁入第14天，新竹縣遊覽車同業公會理事長盧讚祥號召10台「鏟子超人支援專車」今天中秋節凌晨1時由新竹縣政府廣場出發，載運400位熱心民眾前往花蓮投入災後支援行動。圖／新竹縣政府提供
堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人

