被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

聯合報／ 記者王思慧林麗玉／台北即時報導
中央災害前進協調所指揮官季連成今天上午十時主持洪災復舊記者會。引用自行政院直播

花蓮洪災邁入第14天，目前救災資源多在光復鄉佛祖街等地，不過鳳林鎮許多住靠花蓮溪也受災嚴重，但都非保全戶，鎮長盼快想起「被遺忘的鳳林」。中央災害前進協調所指揮官季連成今表示，明起會將鳳林鎮畫為救援區，開始兵力進駐，列重要救援區。

由於馬太鞍溪堰塞湖目前維持紅色警戒，賴清德總統昨提到堰塞湖問題還沒解決前，也指示一定要擬定完整撤離計畫。季連成表示，今天下午會請縣府完成地方撤離計畫，內政部長劉世芳下午四時會在中央開會討論。

季連成今再重申要降到黃色或更低警戒的四要件，第一是評估判斷堰塞湖水的流量是否造成衝擊；2860公尺的安全堤防修復已加高5公尺，上層雖是土堤不過有固定水泥漿等抵擋衝擊；第三疏濬已挖20-30萬立方會持續進行；第四要件是要有完整撤離計畫，今下午會請縣府完成地方的撤離計畫，內政部長劉世芳今下午四時會在中央開會，討論是否將紅色警戒降低。

今天的救災復原重點，將全面進行災區側溝清理，季連成表示，環境部將徵調全國的清溝車，如果數量不夠，也會用聘請的方式調來清溝車完成側溝清理，目標是預計要在10月18日達成清溝任務，所有志工也是協助清溝為主。

季連成說，佛祖街這一兩天就要全面復原，明天起會將鳳林鎮畫為救援區，明天開始兵力就會開始進駐鳳林鎮，列為重要救援區域。季連成表示，今會將救援區域畫出第八個區，今天開始就會派勘查人員到鳳林，與鎮長接頭、會勘，也會派空拍機會勘，明天將開始進駐復舊工作。

接下來很多住家開始裝潢修繕，會請建築公會協助安全鑑定，至於水電服務，水、電、通訊的供應都已完整，不過還是有少數家戶還有水的問題，中央協調所已成立水電服務平台，會有台水、台電、專業人士等進駐，會提供機動式服務。

