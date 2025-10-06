被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

花蓮洪災邁入第14天，目前救災資源多在光復鄉佛祖街等地，不過鳳林鎮許多住靠花蓮溪也受災嚴重，但都非保全戶，鎮長盼快想起「被遺忘的鳳林」。中央災害前進協調所指揮官季連成今表示，明起會將鳳林鎮畫為救援區，開始兵力進駐，列重要救援區。

由於馬太鞍溪堰塞湖目前維持紅色警戒，賴清德總統昨提到堰塞湖問題還沒解決前，也指示一定要擬定完整撤離計畫。季連成表示，今天下午會請縣府完成地方撤離計畫，內政部長劉世芳下午四時會在中央開會討論。

季連成今再重申要降到黃色或更低警戒的四要件，第一是評估判斷堰塞湖水的流量是否造成衝擊；2860公尺的安全堤防修復已加高5公尺，上層雖是土堤不過有固定水泥漿等抵擋衝擊；第三疏濬已挖20-30萬立方會持續進行；第四要件是要有完整撤離計畫，今下午會請縣府完成地方的撤離計畫，內政部長劉世芳今下午四時會在中央開會，討論是否將紅色警戒降低。

今天的救災復原重點，將全面進行災區側溝清理，季連成表示，環境部將徵調全國的清溝車，如果數量不夠，也會用聘請的方式調來清溝車完成側溝清理，目標是預計要在10月18日達成清溝任務，所有志工也是協助清溝為主。

季連成說，佛祖街這一兩天就要全面復原，明天起會將鳳林鎮畫為救援區，明天開始兵力就會開始進駐鳳林鎮，列為重要救援區域。季連成表示，今會將救援區域畫出第八個區，今天開始就會派勘查人員到鳳林，與鎮長接頭、會勘，也會派空拍機會勘，明天將開始進駐復舊工作。

接下來很多住家開始裝潢修繕，會請建築公會協助安全鑑定，至於水電服務，水、電、通訊的供應都已完整，不過還是有少數家戶還有水的問題，中央協調所已成立水電服務平台，會有台水、台電、專業人士等進駐，會提供機動式服務。

