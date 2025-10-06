鏟子超人連假救災「台鐵又傳停車不當」列車晚3分開車
今天是中秋連假第3天，也是連假收假日，但仍有不少鏟子超人前往花蓮協助救災，但台鐵今早傳出一列區間車，因司機員停車位置不當，一個車門超出月台，列車倒退退回至正當停車位置，讓旅客上下車，影響列車晚3分開車。
花蓮光復鄉洪災第13天，連日來清除七萬多噸淤泥，但災區尚有600萬噸淤土待清，任務艱鉅，且排水不通，不少志工放棄中秋連假休息趕赴災區協助復原，不少買不到台鐵對號座的鏟子超人選擇一早搭乘區間車前往。
但根據台鐵簡訊，台鐵一列4516區間車今早8時10分行駛至平和站（志學=壽豐間），因司機員停車位置不當，約一個車門超出月台，經車長引導旅客上、下車後，早上8時14分晚3分開車，增延3分。
