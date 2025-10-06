中秋連假心繫花蓮 賴總統感謝10萬志工協助救災

快訊

中央社／ 台北6日電

總統賴清德中秋連假奔波在嘉義、台南、花蓮，確認災後復建狀況，今天過生日的賴總統沒有公開的公務行程，他透過臉書發文表示，感謝10萬志工協助救災，政府會持續全力協助台南、嘉義、花蓮災後復原與重建。

賴總統今天透過臉書分享昨天走訪地方的影片，他提到，「回來再巡一下」，看中央跟地方大家共同合作，幫忙受災戶修護重建的工作做到什麼程度，他做了一個調查，多數的人都修理好，少數的人還在進行，這部分中央跟地方會繼續合作，跟每一間房子都修理好，讓大家可以繼續在這裡生活。

賴總統也說，要利用這個機會，代表國家，感謝全國來到花蓮救災的志工們，包括鏟子超人、義煮超人、車輛超人、機動超人或是後續的水電超人，都很令人欽佩。

總統說，教師節連假3天來了10幾萬人，台灣民眾的愛心，令人非常欽佩，除了本國民眾之外，外國的民眾也有加入，國際社會看到台灣在面對災害的時候，是這種團結、展現愛心的台灣，這就是台灣令人尊敬敬佩的地方。

總統府發言人郭雅慧也透過臉書發文表示，總統前往嘉義、台南，了解颱風丹娜絲受損房舍修繕進度；再抵達花蓮光復鄉，關心馬太鞍溪堤防與便橋修建狀況，接著再拜訪花蓮和平街，確認重創的家園已經逐步清掃恢復。

郭雅慧說，有住戶送總統一顆意義非凡的石頭，是撿拾來後親筆寫上「疼惜台灣」四個字，住戶說自己跟總統一樣「很愛台灣」，話說一半就哽咽了；也有住戶感謝國軍協助，用掌聲向國防部長鼓掌道謝「超讚的」。這些台灣式的感性與感恩，真情可貴。

堰塞湖 馬太鞍溪 賴清德 光復鄉

