獨／長照奇蹟！水淹前夕 光復長照撤離急送30公里外 挽救47位長者之夜

花蓮光復長照中心在水災中遭滅頂，泥水淹過護理站、行政區與大廳，廚房設備全毀，排水口被淤沙徹底堵塞，機構內各式裝置幾乎泡水損毀，損失慘重，長者們的床、棉被，也身陷泥沙之中，可以想見當時洪水來襲時，景況有多危急。然而，在災難爆發前夕，一場及時、由花蓮長照機構自主發起的撤離行動，寫下了47位長者「安全無損」的奇蹟。

光復長照中心主任許玉華表示，在水災前一天（22日）下午，她收到緊急撤離指示，她當機立斷決定執行撤退，因為她不懷疑撤退這決定，但她唯一猶豫的是，該怎麼跟家屬溝通？許玉華表示「因為家屬一定會說怎麼這個時候才講。」時近傍晚，當時花蓮光復颳起強風暴雨，她心想，撤離腳步要加快，於是她跟家屬溝通：「你們如果能帶回家就回家，不行我還是要帶走。」

但47位長者中，包含意識清楚、長年臥床以及需要氧氣維持的重症患者，該怎麼撤退，是個艱鉅任務。許玉華向花蓮縣長期照護發展協會請求幫助，緊急動員了11台車輛，包括3台救護車、貨車及富康巴士等，在馬太鞍溪河水正逐漸上漲之時，加速向北，往30公里外的吉豐老人養護所撤退。

參與撤退的花蓮縣長期照護發展協會理事長黎光耀指出，因為花蓮大多屬於小型機構，加上親力親為的韌性，每位員工都有搬運老人的經驗，減少了搬運過程中的傷害。當天忙到午夜12點，所有長者終於順利入住吉豐老人養護所。

然而，這樣的對接，對吉豐老人養護所來說，也是安置量能的一大考驗。吉豐老人養護所主任黃品瑜表示:「在一個晚上，我們就跟所有醫療器材行廠商，募到了大概有30張床，避免讓入住的長者經過快速遷徙之後，心理感到恐慌與不安」。

面對環境突變帶來的心理壓力，吉豐也主動介入，為長者做精油按摩紓壓，並在中秋佳節送上月餅和柚子等，吉豐老人養護所董事陳秋英則說「分散一些他們的注意力，不要去一直想、把焦點放在他們那個環境之下」。

儘管生命安全獲得保障，但光復長照中心主任許玉華預計，中心要恢復運作，長者返家至少還需三個月的時間，前提是「市區也要恢復到八成，至少那些路上要乾淨，然後水、電都要穩定」，以防大規模感染等後續問題。

這場由光復長照中心主要靠民間自主聯繫寫下的成功撤離，被稱為長照奇蹟，但也同時暴露了現行長照機構防災體系的重大漏洞。

花蓮縣長期照護發展協會理事長黎光耀表示，過去政府針對複合式災難的避難規劃，多強調的是，「一間」機構發生災難，需「從這間機構避難」，撤離距離通常頂多只在一公里以內的範圍內。但這次「整體城鎮遭受複合式災害」下，需要進行長距離對外撤離的情境，政府並未設想，也缺乏相應的指引。

若稱為奇蹟，就代表難以複製，但全台都市與偏鄉都有長照機構，未來在極端災害之下，政府有必要檢視並納入考量各縣市的支援能力，描繪出更清楚的長距離撤退指引。這將是確保長照機構在面對極端氣候時的重要課題。

花蓮光復長照中心位於市中心，這次也慘遭洪水襲擊，電動床被泥沙沖過，內部機電設備幾乎全毀，然而在災難爆發前夕，由花蓮長照機構自主發起的撤離行動，寫下了47位長者「安全無損」的奇蹟。 圖片提供/光復長照中心

商品推薦