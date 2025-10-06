快訊

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

哪支iPhone才是「超級釘子戶」？網紛紛指出它：可再戰5年

花蓮光復家園努力復建中… 災民志工一同烤肉過中秋

聯合報／ 記者洪子凱曾原信／花蓮即時報導
花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影

花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉、圍坐閒聊，空氣中瀰漫炭香與笑聲。雖然食材簡單、環境艱辛，卻不減節慶氣氛，志工直言，即便災後滿目瘡痍，「人情的溫度一點都沒少。」

僅管家戶正加緊將家園復原，不過在晚間休息十分，還是有不少民眾，擺起板凳坐在外面聊天、吃東西、小酌，昨天晚上是中秋夜前夕，不少家戶跟升起木炭烤肉，雖然受到洪災影響，無法準備太多食材，但大家還是聚在一起聊天，趕受過節氣氛。

一名當地屋主表示，過去不管豐年祭、中秋大家都會聚在一起烤肉慶祝，鄉公所中秋節還會舉辦烤肉活動，今年因為洪災關係實在無法、不適合舉辦活動，但這次有很多台北親朋好友也下來一起幫忙清潔，總是要聚會一下、聊個天，「該過節日還是要過」也要感謝這些人的辛勞與努力。

而這幾天也有不少鏟子超人來到災區幫忙，光復車站前廣場晚上也聚集各種攤車來擺攤，免費發放漢堡、冰淇淋，還有南投的志工，烤起香腸慰勞大家，以及刮痧跟按摩，讓工作一整天的人們可以適度放鬆、享受美食；中正路上也有一群年輕人工作完後升起炭火烤肉與在地居民聊天，氣氛相當熱情。

而光復國小昨天晚上也舉辦歌唱晚會，當地居民轉述，現場因為很多志工都住在那邊，部落為感謝這些志工這幾天下來幫忙，規畫這場活動，讓大家休息之餘感受部落人款待，也相約明年豐年祭一起來玩。有志工表示，很感動部落在如此繁忙情況下還能籌劃這場活動，也希望能盡快幫助光復恢復家園，大家回歸正常生活。

花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 中秋節 烤肉

延伸閱讀

花蓮賑災善款近10億元 公衛師災區衛教宣導

政院：既有方案＋總統加碼花蓮災民每戶可領35萬 7日啟動受理

1張圖看各地中秋賞月機率 哈隆颱風這天接近水氣增

想找兒烤肉⋯失智翁中秋夜外出迷途 民眾暖報警助團圓

相關新聞

花蓮光復家園努力復建中… 災民志工一同烤肉過中秋

花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉、圍坐閒聊，空...

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

花蓮光復鄉洪災第十三天，賴清德總統昨再度赴災區，連日來清除七萬多噸淤泥，他日前下令在中秋節前完成清淤，但災區尚有六百萬噸...

政院：既有方案＋總統加碼花蓮災民每戶可領35萬 7日啟動受理

賴清德總統宣布，花蓮光復鄉災後復原將再補助「房屋修復救助金」每戶20萬元。行政院指出，總統所提方案將自7日上路，於中央設...

馬太鞍溪河床高出5公尺！水利署挖深水槽引流 打造雙層防洪防護帶

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創下游堤防，長達2860公尺的堤防被大水破壞，水利署緊急調派大批人機連日搶修，已於昨天完成臨時土...

影／力拚佛祖街恢復排水 國軍官兵輪流鑽水溝挖淤泥

賴清德總統下午視察光復鄉災區時指示，期望能在中秋節前完成清淤工作，受災嚴重的佛祖街目前排水溝不通，民生廢水無法排出，對此...

影／賴清德與徐榛蔚視察佛祖街災情 災民大聲公及騎機車靠近抗議

賴清德總統下午與花蓮縣長徐榛蔚等前往花蓮縣光復鄉視察馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原，近傍晚前往重災區佛祖街視察時，遇民眾抗議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。