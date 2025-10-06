花蓮光復家園努力復建中… 災民志工一同烤肉過中秋

花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉、圍坐閒聊，空氣中瀰漫炭香與笑聲。雖然食材簡單、環境艱辛，卻不減節慶氣氛，志工直言，即便災後滿目瘡痍，「人情的溫度一點都沒少。」

僅管家戶正加緊將家園復原，不過在晚間休息十分，還是有不少民眾，擺起板凳坐在外面聊天、吃東西、小酌，昨天晚上是中秋夜前夕，不少家戶跟升起木炭烤肉，雖然受到洪災影響，無法準備太多食材，但大家還是聚在一起聊天，趕受過節氣氛。

一名當地屋主表示，過去不管豐年祭、中秋大家都會聚在一起烤肉慶祝，鄉公所中秋節還會舉辦烤肉活動，今年因為洪災關係實在無法、不適合舉辦活動，但這次有很多台北親朋好友也下來一起幫忙清潔，總是要聚會一下、聊個天，「該過節日還是要過」也要感謝這些人的辛勞與努力。

而這幾天也有不少鏟子超人來到災區幫忙，光復車站前廣場晚上也聚集各種攤車來擺攤，免費發放漢堡、冰淇淋，還有南投的志工，烤起香腸慰勞大家，以及刮痧跟按摩，讓工作一整天的人們可以適度放鬆、享受美食；中正路上也有一群年輕人工作完後升起炭火烤肉與在地居民聊天，氣氛相當熱情。

而光復國小昨天晚上也舉辦歌唱晚會，當地居民轉述，現場因為很多志工都住在那邊，部落為感謝這些志工這幾天下來幫忙，規畫這場活動，讓大家休息之餘感受部落人款待，也相約明年豐年祭一起來玩。有志工表示，很感動部落在如此繁忙情況下還能籌劃這場活動，也希望能盡快幫助光復恢復家園，大家回歸正常生活。 花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉因洪災重創，不少志工放棄連假休息趕赴災區協助復原。中秋節前夕夜晚，居民在清理暫歇間仍升起炭火烤肉，與志工圍坐閒聊，也讓志工感受到熱情直呼人情味濃。記者曾原信／攝影

