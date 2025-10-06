花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清

花蓮光復鄉洪災第十三天，賴清德總統昨再度赴災區，連日來清除七萬多噸淤泥，他日前下令在中秋節前完成清淤，但災區尚有六百萬噸淤土待清，任務艱鉅，且排水不通，當地居民與花蓮縣長徐榛蔚都憂颱風大雨又來，恐造成佛祖街靠近馬太鞍溪處的「土堤巨牆」崩塌再釀災。

目前尚有六人失聯，雖然已過黃金救援時間，賴總統昨指示，一定要找到人，分秒必爭，每位失聯者可能都在等待救援。

每戶共賑助35萬元

行政院發言人李慧芝指出，中央相關賑助方案，合計每戶可領卅五萬元，將在十月七日正式啟動，由陳金德政委帶領相關部會前往花蓮光復鄉，設置一站式服務平台。自十月七日至十月十二日，現場受理民眾申請及相關諮詢，用最快速、最簡便的方式，來協助受災民眾。

總統加碼修繕經費

賴清德總統在九月廿八日致電國防部長顧立雄，下令增派兵力，要求在中秋節前完成花蓮災區清淤；他昨下午再度前往花蓮勘災，並關心堰塞湖災後復原進度。

除仍有大量淤土待清，他前往重災區佛祖街視察時，頻頻有民眾用大聲公表達不滿、抗議災後復原太慢等問題，賴未多做回應，但加碼提供每戶廿萬元修繕經費。

與賴總統首度勘災時不同的是，徐榛蔚、國民黨立法院黨團總召傅崐萁皆出席，三人災後首度同框會商，原規畫停留四十五分鐘行程，因討論熱烈，延長至九十分鐘才結束。

賴清德與徐榛蔚數度咬耳朵討論救災情況。賴清德指示協調資源加速復建，強調災後重建中央與地方應齊心合作，讓受災居民早日恢復正常生活。

縣長憂颱風恐再釀災

徐榛蔚說，馬太鞍溪南岸地勢低，盼疏浚導水往北岸一點，內水更是重中之重，目前做的只是「處理血管」，水要排得出去，六百萬噸淤土相當棘手，部落土堤高於堤防，萬一颱風大雨又來，土泥又沖入市區恐釀災。

會勘簡報未明確說明如何清走淤土，簡報要結束時，徐榛蔚突站起來拉高分貝對著賴總統說，佛祖街以東就是六百萬立方米，五、六米高的土泥山一定要清；賴總統回「這個會去清」。她急切地追問總統「這個很重要，一定要清」，盼中央跨部會統合處理，助光復鄉災區大改造、大重生。

徐榛蔚說，「六百萬噸土泥山，整個光復鄉四百多公頃農田及民宅都在裡面…」、「六百萬噸土沙必須清掉，否則下雨就像圍牆一像崩塌」。賴清德表示，這個會協助中央與地方來做，各單位都在場。

記者實地觀察，光復市區道路、家戶多已清淤完成，道路上仍有不少大型機具持續挖土，「鏟子超人」志工賣力協助鏟除水溝泥沙。但許多地方仍堆積大量淤土。

街區道路清除九成五

前進協調所總協調官季連成表示，家屋清除進度已達百分百，受災較嚴重的八十九戶，因無法與屋主取得聯繫等原因，國軍一度無法入屋處理，已陸續聯絡到屋主。除佛祖街外，街區道路清除工作已達到百分之九十五，將繼續處理道路淤泥、垃圾及側溝淤土。

總統、縣長勘災 賴清德總統（左）昨再度勘災，縣長徐榛蔚（右）促中央多出點力，賴總統回應會持續投入資源。記者曾原信／攝影 花蓮縣光復鄉家戶清淤任務持續推進，昨路旁可看到清出的土堆待後續處理。記者曾原信／攝影

