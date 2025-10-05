政院：既有方案＋總統加碼花蓮災民每戶可領35萬 7日啟動受理

賴清德總統宣布，花蓮光復鄉災後復原將再補助「房屋修復救助金」每戶20萬元。行政院指出，總統所提方案將自7日上路，於中央設置的一站式服務平台直接受理民眾申請，加上行政院長卓榮泰日前宣布的兩項方案，合計每戶可領35萬元，協助災民早日度過難關。

行政院發言人李慧芝指出，總統加碼補助每戶20萬，加上行政院長卓榮泰日前宣布的家園清理及復原慰助金兩案共15萬，三方案合計，每戶能補助35萬；截至3日，衛福部賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」已募得25萬2150筆，共計9億3128萬1983元善款，將以此善款支應「房屋修復救助金」。

李慧芝表示，上周四行政院院會宣布的「中央擴大慰問及生活扶助方案」，包括死亡、失蹤慰助金100萬元，重傷慰助金25萬元，失依者扶助金2萬元，淹水/土石流救助5千元；安遷賑助5萬元，「家園清理支持方案」5萬元以及「家園復原慰助金」10萬元等等。

李慧芝指出，中央相關賑助方案，包括賴總統今日宣布的「房屋修復救助金」20萬元，以及原住民急難救助金等等，將在10月7日正式啟動，由陳金德政委帶領相關部會前往花蓮光復鄉，設置一站式服務平台。自10月7日至10月12日，每日上午8點到下午5點，現場受理民眾申請及相關諮詢，用最快速、最簡便的方式，來協助受災民眾。

