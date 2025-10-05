馬太鞍溪河床高出5公尺！水利署挖深水槽引流 打造雙層防洪防護帶

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創下游堤防，長達2860公尺的堤防被大水破壞，水利署已於昨天完成臨時土堤構築，並啟動永久復建工程，預計明年4月完工。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創下游堤防，長達2860公尺的堤防被大水破壞，水利署緊急調派大批人機連日搶修，已於昨天完成臨時土堤構築，可抵禦豪雨等級水量，並啟動永久復建工程，預計明年4月完工，並開挖河道「深水槽」，強化防洪能力。

水利署長林元鵬表示，這次受損的堤段是近50年前建置的舊型土堤，過去雖定期檢測無異狀，但因堰塞湖溢流帶來的水量過於龐大，造成後段掏空崩塌；相較之下，以混凝土打造的堤防完好無損，顯示新舊工法防護強度差異。

林元鵬指出，臨時堤防採多層防護設計，前方以鼎塊支撐、中層使用太空包，最後用夯實土堤加固，高度提升至5公尺，並將加掛鋼網與噴凝土層以增強防水性，足以應付中央氣象署標準的「豪雨等級」降雨量，也就是單日200毫米、3小時100毫米，若雨量超標，將立即啟動撤離與警戒應變。

林元鵬說，水利署同步展開永久堤防復建，預計明年4月完成，未來將在臨時堤防基礎上，撤除太空包、改採基樁強化結構，再以混凝土外層加固，提升整體穩定性與防洪壽命。同時強調臨時土堤的所有材料都不會浪費，後續將全數納入永久工程。

另外，堰塞湖溢流造成馬太鞍溪河道嚴重淤積，河床抬升高達5公尺，水利署估算，上游沖下的砂石量超過1000萬立方公尺，現正開挖深度約5公尺、寬度約100至200公尺的「深水槽」引流通道，讓河水順流入下游，避免再度淹入光復市區。

林元鵬指出，上游山區可能有約2億立方公尺砂石滯留，未來10至20年恐持續下刷，因此水利署將每年加強清淤、維護河道暢通，為減少再度掏空風險，現場淤泥也將作為「自然保護層」，形成兩層防護，提升堤防穩定性。

