馬太鞍溪河床高出5公尺！水利署挖深水槽引流 打造雙層防洪防護帶
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創下游堤防，長達2860公尺的堤防被大水破壞，水利署緊急調派大批人機連日搶修，已於昨天完成臨時土堤構築，可抵禦豪雨等級水量，並啟動永久復建工程，預計明年4月完工，並開挖河道「深水槽」，強化防洪能力。
水利署長林元鵬表示，這次受損的堤段是近50年前建置的舊型土堤，過去雖定期檢測無異狀，但因堰塞湖溢流帶來的水量過於龐大，造成後段掏空崩塌；相較之下，以混凝土打造的堤防完好無損，顯示新舊工法防護強度差異。
林元鵬指出，臨時堤防採多層防護設計，前方以鼎塊支撐、中層使用太空包，最後用夯實土堤加固，高度提升至5公尺，並將加掛鋼網與噴凝土層以增強防水性，足以應付中央氣象署標準的「豪雨等級」降雨量，也就是單日200毫米、3小時100毫米，若雨量超標，將立即啟動撤離與警戒應變。
林元鵬說，水利署同步展開永久堤防復建，預計明年4月完成，未來將在臨時堤防基礎上，撤除太空包、改採基樁強化結構，再以混凝土外層加固，提升整體穩定性與防洪壽命。同時強調臨時土堤的所有材料都不會浪費，後續將全數納入永久工程。
另外，堰塞湖溢流造成馬太鞍溪河道嚴重淤積，河床抬升高達5公尺，水利署估算，上游沖下的砂石量超過1000萬立方公尺，現正開挖深度約5公尺、寬度約100至200公尺的「深水槽」引流通道，讓河水順流入下游，避免再度淹入光復市區。
林元鵬指出，上游山區可能有約2億立方公尺砂石滯留，未來10至20年恐持續下刷，因此水利署將每年加強清淤、維護河道暢通，為減少再度掏空風險，現場淤泥也將作為「自然保護層」，形成兩層防護，提升堤防穩定性。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言