影／力拼佛祖街恢復排水 國軍官兵輪流鑽水溝挖淤泥

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵忍著惡臭及泥濘，泡在水溝中將淤泥挖出。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵忍著惡臭及泥濘，泡在水溝中將淤泥挖出。記者曾原信／攝影

賴清德總統下午視察光復鄉災區時指示，期望能在中秋節前完成清淤工作，受災嚴重的佛祖街目前排水溝不通，民生廢水無法排出，對此國軍官兵持續清淤，由於排水溝窄小，無法使用大型機具開挖，官兵必須單人輪流鑽入窄小且充滿泥濘的水溝內，利用鏟子等工具將淤泥清出，許多人甚至原本的軍服已髒透，只能換上便服繼續清淤。

為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍不停的將排水溝淤泥清出，許多人泥水汗水交雜，疲憊不已。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍不停的將排水溝淤泥清出，許多人泥水汗水交雜，疲憊不已。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵忍著惡臭及泥濘，泡在水溝中將淤泥挖出，一鏟一鏟把淤泥挖出。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵忍著惡臭及泥濘，泡在水溝中將淤泥挖出，一鏟一鏟把淤泥挖出。記者曾原信／攝影
為了盡快讓復興鄉災區盡快恢復正常生活，國軍派出大量兵力協助清淤。記者曾原信／攝影
為了盡快讓復興鄉災區盡快恢復正常生活，國軍派出大量兵力協助清淤。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵忍著惡臭及泥濘，泡在水溝中將淤泥挖出，由於全身都浸滿泥水，許多人衣服乾脆不脫直接沖洗。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵忍著惡臭及泥濘，泡在水溝中將淤泥挖出，由於全身都浸滿泥水，許多人衣服乾脆不脫直接沖洗。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵忍著惡臭及泥濘，泡在水溝中將淤泥挖出，雨鞋裡早已滲進雨水。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵忍著惡臭及泥濘，泡在水溝中將淤泥挖出，雨鞋裡早已滲進雨水。記者曾原信／攝影
花蓮縣復興鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，大半地區都泡在泥濘中，尤其許多農田都泡在泥漿中。記者曾原信／攝影
花蓮縣復興鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，大半地區都泡在泥濘中，尤其許多農田都泡在泥漿中。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵持續將淤泥清出，為了避免細菌傳播，化學兵在每個土堆噴灑藥劑消毒。記者曾原信／攝影
為了盡快讓佛祖街排水溝恢復，國軍官兵持續將淤泥清出，為了避免細菌傳播，化學兵在每個土堆噴灑藥劑消毒。記者曾原信／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

