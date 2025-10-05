影／賴清德與徐榛蔚視察佛祖街災情 災民大聲公及騎機車靠近抗議

賴清德總統下午與花蓮縣長徐榛蔚等前往花蓮縣光復鄉視察馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原，近傍晚前往重災區佛祖街視察時，遇民眾抗議，有民眾用大聲公表達不滿，表達對下水道堵住的不滿，也有民眾直接騎機車靠近總統，大聲抱怨物資站缺乏人力，對此賴清德也指示相關單位多加了解，並且現場國軍也持續清淤中。 賴清德總統（左二）下午在環境部長彭啓明（左一）及花蓮縣長徐榛蔚（右）等陪同下前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情。記者曾原信／攝影 賴清德總統（中）下午前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情，與縣長徐榛蔚（左）了解災民需求。記者曾原信／攝影

