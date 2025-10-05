快訊

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
賴清德總統（左二）下午前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情，遇到災民騎著機車不滿抗議，賴清德隔空回應後災民騎車離去。記者曾原信／攝影
賴清德總統（左二）下午前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情，遇到災民騎著機車不滿抗議，賴清德隔空回應後災民騎車離去。記者曾原信／攝影

賴清德總統下午與花蓮縣長徐榛蔚等前往花蓮縣光復鄉視察馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原，近傍晚前往重災區佛祖街視察時，遇民眾抗議，有民眾用大聲公表達不滿，表達對下水道堵住的不滿，也有民眾直接騎機車靠近總統，大聲抱怨物資站缺乏人力，對此賴清德也指示相關單位多加了解，並且現場國軍也持續清淤中。

賴清德總統（左二）下午在環境部長彭啓明（左一）及花蓮縣長徐榛蔚（右）等陪同下前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情。記者曾原信／攝影
賴清德總統（左二）下午在環境部長彭啓明（左一）及花蓮縣長徐榛蔚（右）等陪同下前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情。記者曾原信／攝影
賴清德總統（中）下午前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情，與縣長徐榛蔚（左）了解災民需求。記者曾原信／攝影
賴清德總統（中）下午前往花蓮光復鄉佛祖街視察災情，與縣長徐榛蔚（左）了解災民需求。記者曾原信／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

賴清德下令四大基本功 承諾妥善解決堰塞湖危機

花蓮光復鄉堰塞湖洪災持續第13天，清德總統今天二度下鄉勘災，會中針對堰塞湖安全及災後復原提出四項重點指示，包括掌握馬太鞍...

中秋節前夕赴花蓮 賴清德指示要找到6名失聯者「分秒必爭」

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已邁入第13天，賴清德總統今天二度下鄉勘災，針對目前仍有6人失聯，總統指示，一定要找到人，「分秒必爭...

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

花蓮光復鄉洪災邁入第13天，賴清德總統今二度下鄉，並於洪災後，首度與花蓮縣長徐榛蔚同框合作救災，立委傅崐萁也陪同視察馬太...

馬太鞍溪河床高出5公尺！水利署挖深水槽引流 打造雙層防洪防護帶

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創下游堤防，長達2860公尺的堤防被大水破壞，水利署緊急調派大批人機連日搶修，已於昨天完成臨時土...

影／力拼佛祖街恢復排水 國軍官兵輪流鑽水溝挖淤泥

賴清德總統下午視察光復鄉災區時指示，期望能在中秋節前完成清淤工作，受災嚴重的佛祖街目前排水溝不通，民生廢水無法排出，對此...

影／賴清德與徐榛蔚視察佛祖街災情 災民大聲公及騎機車靠近抗議

賴清德總統下午與花蓮縣長徐榛蔚等前往花蓮縣光復鄉視察馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原，近傍晚前往重災區佛祖街視察時，遇民眾抗議...

