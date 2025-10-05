二度赴災區視察！賴清德再提房屋修繕補助 每戶可領20萬元

賴清德總統今下午二度赴花蓮勘災，並走入和平街、佛祖街慰問災民，災民看到總統來了大多態度良好，並感謝國軍援助，不過在佛祖街有遇到民眾不滿抗議，賴未多做回應。賴也表示，中央已提出一系列預算，幫助災民復原，也考量到很多民宅有損壞，加碼提供每戶20萬元修繕經費。

賴總統今天下午赴花蓮光復鄉勘災，這也是他第二度到災區視察，並在下午4時30分抵達災區和平街、佛祖街勘災，除了關心災民家中復原情況，也向正在清水溝志工表達慰問，賴在佛祖街勘災時有民眾不滿，臨時搭建衛浴沒有無障礙廁所對長者不便，向賴喊話，賴當下正與其他災民講話未多做回應，但後續有表示會處理。

賴總統表示，中央已全力投入救災與復原重建，也提出慰問金相關措施，若在此次災害不幸死亡將給予100萬、重傷者給予50萬，受災家戶則提供10萬元慰助金，針對房屋財務損失部分，將提供家戶5萬清洗費用，若車子損壞將提供5萬元補助、機車1萬元補助，針對房子受損需要修復，中央也加碼提供每戶20萬元救助金，盼能幫助災民盡快恢復家園。 目前佛祖街還有部分家中尚未清理完成，志工也正幫忙清淤。記者曾原信／攝影 目前佛祖街還有部分家中尚未清理完成，志工也正幫忙清淤。記者曾原信／攝影 賴總統表示，針對房屋財務損失部分，將提供家戶5萬清洗費用，若車子損壞將提供5萬元補助、機車1萬元補助，針對房子受損需要修復，中央也加碼提供每戶20萬元救助金，盼能幫助災民盡快恢復家園。記者洪子凱／攝影

