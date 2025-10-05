二度赴災區視察！賴清德再提房屋修繕補助 每戶可領20萬元
賴清德總統今下午二度赴花蓮勘災，並走入和平街、佛祖街慰問災民，災民看到總統來了大多態度良好，並感謝國軍援助，不過在佛祖街有遇到民眾不滿抗議，賴未多做回應。賴也表示，中央已提出一系列預算，幫助災民復原，也考量到很多民宅有損壞，加碼提供每戶20萬元修繕經費。
賴總統今天下午赴花蓮光復鄉勘災，這也是他第二度到災區視察，並在下午4時30分抵達災區和平街、佛祖街勘災，除了關心災民家中復原情況，也向正在清水溝志工表達慰問，賴在佛祖街勘災時有民眾不滿，臨時搭建衛浴沒有無障礙廁所對長者不便，向賴喊話，賴當下正與其他災民講話未多做回應，但後續有表示會處理。
賴總統表示，中央已全力投入救災與復原重建，也提出慰問金相關措施，若在此次災害不幸死亡將給予100萬、重傷者給予50萬，受災家戶則提供10萬元慰助金，針對房屋財務損失部分，將提供家戶5萬清洗費用，若車子損壞將提供5萬元補助、機車1萬元補助，針對房子受損需要修復，中央也加碼提供每戶20萬元救助金，盼能幫助災民盡快恢復家園。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言