感謝志工溫馨救災 總統：這就是台灣令人敬佩地方

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已第13天，總統賴清德今天再下鄉勘災時說，感謝國內外「超人」或志工協助重建，國際社會也看到台灣在面對災害時是這樣溫馨場景，這就是台灣令人敬佩的地方。

賴總統下午前往位在花蓮光復糖廠的中央災害應變中心，聆聽中央前進協調所總協調官季連成簡報報告，花蓮縣長徐榛蔚與國民黨立委傅崐萁陪同出席。

季連成在簡報時表示，截至今天共有18人死亡、157人受傷、6人失聯，救災人員已在佛祖街一帶加強搜救；光復鄉日前因諸多因素無法清淤的89個家戶，已有49戶聯繫上並完成清淤；主要道路清淤昨天已達95%，今天預估可達98%。此外，光復商工、光復國中、大進國小與光復國小4校預定7日復課。

季連成說，光復鄉側溝遭淤泥阻塞的總長度約30公里，今天可清理6公里，預定18日全部清完。

交通方面，遭洪水沖斷的馬太鞍溪橋預定10月15日完成涵管便道，除大型車外，其餘車輛可通行；明年1月底完成鋼便橋；明年底完成單向橋梁通車；116年底全部橋梁完工通車。

季連成表示，由於光復鄉附近約有600公頃農田被掩埋，淤泥數量粗估達600萬立方公尺，下一階段會「專案」處理；針對農田部分，10月7日開始、農業部會在光復鄉開設一個專門負責所有農田地主、農戶輔助方案的一站式平台，包含補助、慰問金，還有未來生計輔助等，會在一站化工作裡接受農戶申請。

徐榛蔚指出，馬太鞍溪暫時堤防的安全性與未來的馬太鞍溪橋鋼便橋，還是不太穩定，擔心馬太鞍溪無法排水，溢流到光復鄉；此外，更嚴重的是，鄉內的內水也已因側溝淤積，已流往附近同樣是排水困難的光復溪，一旦之後颱風再來，鄉內勢必再度淹水與泥流，希望中央協助重建。

傅崐萁認為，馬太鞍溪淤泥已與堤防一樣高，滿目瘡痍，是否要考慮遷村。

「現在我們都是花蓮人」，賴總統要求，各單位要全力投入救災，發揮「人飢己飢、人溺己溺」精神，目前仍有6人失聯，一定要找到人，「分秒必爭」，每名失聯者可能都在等待救援。

賴總統表示，馬太鞍溪堤防都已按進度施工；至於堰塞湖如何解決，內政部已邀請專家學者展開持續監控，共同擬定後續解決計劃，但現在有4項重要工作，第一、是河川未來水流是否順暢；第二、是暫時性堤防的施工；第三、是河川淤泥的清除；第四、是撤退機制；若在堰塞湖短期還無法徹底解決時，必須要從這4面向加強，才能解除紅色警戒、降到黃色警戒，甚至未來更低警戒，希望中央與地方重視這4面向並努力解決。

總統說，至於徐榛蔚提出的光復鄉是否要農田重劃，或農水路種建，或傅崐萁提出的遷村，這交給中央應變指揮中心研討進行，這個中央會協助地方。

總統表示，感謝國內與國際志工協助花蓮重建，國際社會也看到台灣在面對災害時是這樣的溫馨場景，這就是台灣令人敬佩的地方。

徐榛蔚會後再度重申，「600萬立方米的土泥山，整個光復鄉400多公頃的農田及民宅都在裡面」，「這個很重要，一定要清」；賴總統兩度回應，「中央一定會協助地方」。

