花蓮受災屋損 賴總統：再加碼補助每戶20萬元修繕

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，總統賴清德今天下午到花蓮佛祖街關心災後復原情形，並於現場宣布，因為看到很多房子受損需要修復，中央再加碼補助提供每戶20萬元房屋修繕重建費用。

賴總統表示，中央提出包括罹難及失蹤者每人新台幣100萬元慰問金，重傷者每人25萬元救助金，每戶受災戶10萬元慰問金、5萬元清理補助；另外因為看到有房子受損需要修復，因此再加一項補助房屋修繕重建費用每戶20萬元，盼幫助災民度過難關。

